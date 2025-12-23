海上風電有國安風險? 川普突全面叫停 沿海5大建設停擺 麻州州長開罵了......

海上風電示意圖 。 圖 : 翻攝自福建省人民政府

[Newtalk新聞] 據《華爾街日報》( WSJ ) 當地時間周一報導，川普政府宣佈叫停美國所有在建的海上風電項目。這一突發性的行政干預，被視為對該行業迄今為止最沉重的打擊，也標誌著川普政府對清潔能源產業的抵觸情緒上升到了新的行政執行高度。

根據美國內政部發佈的公告，此次禁令涉及從麻塞諸塞州到維吉尼亞州的 5 個大型在建項目，相關聯邦租約已悉數暫停。

美國內政部表示，此次停工是基於「戰爭部（原國防部）在最近完成的機密報告中指出的國家安全風險」。

海上風電安裝。 圖 : 翻攝自OUCO

受此影響的項目包括：Vineyard Wind 1（馬撒葡萄園島附近）、Revolution Wind（為羅德島和康涅狄格州供電）、Coastal Virginia Offshore Wind（由Dominion Energy開發）、Sunrise Wind、Empire Wind 1（紐約海岸外）

禁令發佈後，相關能源公司股價出現大幅波動。丹麥能源巨頭、兩個項目的牽頭方沃旭能源（Orsted）股價暴跌超過 11%。Dominion Energy 股價下跌逾 5%，成為標普 500 指數中表現最差的成份股之一。

巴克萊（Barclays）分析師在一份報告中指出，Dominion Energy 似乎對停工令毫無預判，其安裝渦輪機的船隻在禁令下達的前一天甚至已經出發。

麻州州長希利Maura Healey。 圖 : 翻攝自維基百科

Dominion Energy 在聲明中回應稱，該項目對滿足維吉尼亞州快速增長的電力需求（包括 AI 革命及軍事設施用電）至關重要。公司表示已收到信函告知，暫停期為 90 天。

川普政府自重返白宮以來，與海上風電行業的矛盾持續升級。此前，川普曾多次在公開場合表達對風電的厭惡，稱其為「又大又醜的風車」。

麻塞諸塞州民主黨州長莫拉·希利（Maura Healey）直言該行動「不合法」，並指責此舉導致工人在節假日期間失業。據進步政策研究所（The Center for American Progress）此前估計，海上風電行業中受此類政策威脅的直接就業崗位約有 12,000 個。

美國總統川普。 圖：翻攝自騰訊新聞@直新聞

行業組織 Oceantic Network 首席執行官莉茲·伯多克（Liz Burdock）批評稱，這是總統利用行政手段掩飾其個人偏好的嘗試，將升高能源成本並阻礙投資。

在美國政府出手干預之前，海上風電行業已深陷財務困境。工資飆升、利率上升帶來的借貸成本增加，以及全球性的安裝船隻短缺，已讓多個項目陷入延期或融資重談的泥淖。

