海中玫瑰綻放 硨磲貝復育有成

被譽為「海中玫瑰」的珍稀海底動物硨磲貝，現在在花蓮石梯坪傳出了復育好消息。根據港口社區發展協會的最新追蹤，去年當地成功記錄到124顆野生硨磲貝，其中又以九成的諾亞硨磲為大宗。為了進一步擴大復育規模，今年水產試驗所，將持續透過人工養殖技術，培育這群珍貴的海中瑰寶。

波浪狀的外殼，隨著水流在海中綻放，這是被譽為海中玫瑰的硨磲貝。因為美麗的外表，遭到人類過度捕撈，加上環境的破壞，使得野生硨磲貝的數量是越來越少。

黑潮文教海洋基金會執行長 林東良：「在國際上，其實華盛頓公約的附錄二，它是一直都是名錄之中的物種，但是在台灣還沒有被列為保育類。」

港口社區發展協會常務理事 陳杰敏：「這四年當中你會發現到，從我們發現硨磲貝之後，然後牠為什麼會變少，不會再增多，它就是會受到人為的因素，還有就是極端氣候，颱風的影響，所以牠就是保持在一百多顆這個上下。」

花蓮縣豐濱鄉的石梯坪海域，是復育硨磲貝的重要基地。透過水產試驗所技術養殖幼貝，但是由於硨磲貝生長速度緩慢，又可能生長在不利於生存的淺水區或潮間帶，讓團隊煞費苦心。

港口社區發展協會常務理事 陳杰敏：「114年我們有做了試驗，30顆的移植試驗，是相當成功，也跟水試所的專家，硨磲貝的專家也做過討論，就是，如果在退潮差的時段，你發現到硨磲貝(裸露出來)，你就把牠移到水深較深的地方。」

石梯坪能成為東海岸重要的海洋保育示範場域，源自於當地部落族人的守護，不僅推動物種永續，也是將得天獨厚的生態環境傳承給下一代。

