海中耶誕樹 台中海洋館亮相

耶誕節將近，耶誕老人將快閃台中海洋館的黑潮之海。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍∕台中報導

耶誕節將屆，台中海洋館推出「海洋冰雪耶誕」，不僅展示有「海中迷你耶誕樹」美名的大旋鰓蟲外，更將水母區打造成冰雪宮殿，讓遊客在夢幻的冰藍光影中，感受最獨特、最繽紛的海洋耶誕氣氛。而五月天成軍二十五週年巡迴演唱會將於台中開唱，台中海洋館推出「五迷專屬優惠」。

台中海洋館說，「大旋鰓蟲」因其鮮豔的鰓冠展開時，猶如一棵棵微小、色彩斑斕的耶誕樹立於礁石上，被潛水愛好者稱之為「耶誕樹管蟲」。而自帶耶誕節標準配色的「模里西斯鞭腕蝦」（又名白襪蝦），其大紅體色加上點點雪花，配上像是穿上白襪子的足部，像極了掛在耶誕樹上的紅白耶誕襪。

台中海洋館表示，水母區也將全面升級，化身為晶瑩剔透的冰雪世界。從外側向中心層層推疊的冰裂紋美景，彷彿電影《冰雪奇緣》中Ｅｌｓａ用手指輕拂了水母區的地面與牆面，搭配緩緩落下的雪花點綴，猶如走進了冰雪童話世界。十九至二十六日耶誕老人也將快閃台中海洋館的黑潮之海，與大家歡度耶誕佳節。

另十二月底適逢五月天成軍二十五週年巡迴演唱會在台中洲際棒球場開唱，台中海洋館推出「五迷專屬線上優惠」，憑五月天「回到那一天」演唱會台中場次的購票憑證，至台中海洋館官方網站購買入館參觀的全票，享四百五十元優惠價。