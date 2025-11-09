台灣好報

海之戀／柯楊宗

好報

柯楊宗

張開胸懷，
讓海風把我溫柔地擁抱。
纏綿的海風，
激情似狂，
噴吐著海腥味的銷魂香喘，
陶醉著夜幕中的防城港。
情不自禁，
被海風牽著，
向北部灣一路狂奔。
在天堂灘那
一片金黃的沙灘上，
任憑細沙與赤腳深度磨擦，
狂飆著海灘的激情。
沙灘與海浪的深吻，
一次次地發出愛的呻吟，
一浪浪的狂潮，
一次次的輪回，
隨著潮起潮落，
一次接著一次，
向高處衝擊，
樂此不疲，
如愛到深處，
不舍不棄。
月光如銀，
海浪似金，
以海平面為背景，
呈現一幅深情的“海之戀”。
（2025.11.1夜寫於廣西防城港）

