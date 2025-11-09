柯楊宗

張開胸懷，

讓海風把我溫柔地擁抱。

纏綿的海風，

激情似狂，

噴吐著海腥味的銷魂香喘，

陶醉著夜幕中的防城港。

情不自禁，

被海風牽著，

向北部灣一路狂奔。

在天堂灘那

一片金黃的沙灘上，

任憑細沙與赤腳深度磨擦，

狂飆著海灘的激情。

沙灘與海浪的深吻，

一次次地發出愛的呻吟，

一浪浪的狂潮，

一次次的輪回，

隨著潮起潮落，

一次接著一次，

向高處衝擊，

樂此不疲，

如愛到深處，

不舍不棄。

月光如銀，

海浪似金，

以海平面為背景，

呈現一幅深情的“海之戀”。

（2025.11.1夜寫於廣西防城港）