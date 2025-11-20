海事技職女力大爆發 新北5位女孩勇闖全國競賽奪佳績

中華商海此次8名參賽選手中有5位女性，皆表現亮眼

中華商海連續三年奪下「航海職種團體亞軍」，為全國唯一

榮獲全國航海職種優勝的盧郁喬表示，學姊的成功激勵她，密集訓練讓她更堅定前行

輪機選手謝宇絜是唯一女性代表，她說雖然辛苦，但完成每道工序都讓她很有成就感

輪機職種優勝的王柏鈞感謝教育局與學校完善的訓練環境，助他不斷突破自我

全球海運人才競爭激烈，新北技職再添亮點，「114年全國高級中等學校海事水產類技藝競賽」在國立蘇澳海事登場，新北市中華商業海事職業學校以穩健實力連續三年奪下「航海職種團體亞軍」，也是全國唯一奪獎的私立學校。8位參賽選手中有5位是女性，她們以亮眼表現打破海事領域刻板印象，為新北技職教育寫下值得肯定的新頁。

今年競賽中，5位女性選手出色表現格外引人矚目，榮獲全國航海職種優勝的盧郁喬同學分享，前兩屆學姊的成功是她最大的動力，而密集訓練更讓她學會調整心態、克服壓力，目前已立志供讀國立海洋大學商船學系，期許自己航向更遠的國際航道。輪機職種優勝的王柏鈞同學則感謝教育局與學校提供完善訓練環境，讓他不斷突破自我。而輪機選手謝宇絜更是全國唯一女性輪機代表，她說，輪機工作雖然辛苦，但親手完成每一道工件的瞬間，就是自己最堅定的理由。

中華商海近年積極深化產學鏈結，與陽明海運、萬海航運、台船公司、龍德造船廠及領袖海洋遊艇俱樂部等企業建立合作，累計職場參訪與實習人次超過250人。陽明海運更提供全額獎學金並保障就業，今年已有22位高三生登上教育部「御風輪」前往日本實習，實習成果經航港局認證為正式海勤資歷，讓學生畢業即具備國際航線的專業競爭力。