海保署保育宣導抽獎 海洋動物紅包袋帶回家

記者孫建屏／高雄報導

為提升國人對海洋保育類動物的認識與關注，海洋保育署自即日起至農曆春節期間，在高雄捷運美麗島站及左營高鐵站設置海洋保育宣導壁貼，並舉辦互動抽獎活動，只要在115年1月30日前，將個人與宣導廣告壁貼合影照片上傳至海保署官方臉書粉絲專頁及留言，即有機會抽中具有年節意象的革龜、抹香鯨、綠蠵龜、鬼蝠魟等海洋動物紅包袋。

此次的海洋保育宣導壁貼，以多種國人熟悉且具代表性的海洋保育類動物為主角，包括革龜、瓶鼻海豚、抹香鯨、綠蠵龜、鬼蝠魟、大翅鯨、鯨鯊、虎鯨與鉅鰩等珍稀物種，透過溫馨且富有節慶氛圍的視覺設計，邀請民眾在歡慶佳節的同時，也一同關心海洋生態與珍貴的保育類海洋生物，傳達「過節好心情，動物也安好」的理念。

海保署指出，互動抽獎活動自即日起至115年1月30日止，只要前往美麗島站或左營高鐵站，與海洋保育宣導廣告壁貼合影，並將照片上傳至海保署官方臉書粉絲專頁，再留言分享自己最喜愛的保育類海洋動物，即有機會參加抽獎；活動將抽出15位幸運民眾，贈送具有年節意象的海洋動物紅包袋（1套8個），期盼透過寓教於樂的方式，讓保育理念在佳節期間走進大眾生活。

海保署表示，海洋保育不僅是政策與制度的推動，更需要全民的理解與支持，希望藉由此次年節宣導活動，讓更多民眾認識這些可愛卻瀕危的海洋生物，並從生活中減塑開始做起，一同為守護海洋生態盡一份心力。

參加海保署互動抽獎活動，將有機會得到具有年節意象的海洋動物紅包袋。（海保署提供）

