海保署保護區成效共識營 藉正面經驗分享深化地方共同管理能力

【記者 王雯玲／高雄 報導】海洋保護區（MPA）的永續發展，是我們守護藍色國土的共同願景。然而，從劃設到呈現實質成效，關鍵在於管理能力的共構與管理共識的凝聚，這項工作不只需要科學數據的支撐，更需要走入在地，透過正面經驗的分享，與第一線的夥伴建立起緊密的互信關係。為了與各管理單位共同建構更完善的管理能力，海洋委員會海洋保育署於115年6月9日至10日，一連兩天於澎湖舉辦「海洋保護區管理成效評估推動共識營」，期盼透過公私協力與成功案例的傳承，為臺灣的海洋治理尋求更具韌性、包容性的實踐路徑。

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本次共識營選在海洋資源豐富的澎湖縣舉行，邀請多位深耕海洋治理與生態調查的專家學者齊聚一堂。海保署表示，在衡量海洋保護區成效時，共有「目標」、「生態」、「社會經濟」與「治理」四大評估構面，其中「社會經濟」與「治理」是影響保育成效的關鍵議題，在地利害關係人的參與以及共同設計管理計畫，能為保護區注入強大的守護力量。因此，共識營聚焦於「促進在地利害關係人溝通與參與」及「在地調查與科學數據轉譯」兩大主題，希望透過跨界交流，共同提升自主參與管理的意識，凝聚共護海洋的在地共識。

活動首日於澎湖海洋地質公園中心展開，由計畫主持人國立中山大學張懿教授揭開序幕，分享成效評估指標及推展成果，隨後，國立中山大學黃淑強博士深度剖析公民參與保育機制的啟示，施宜佳助理研究員則以彰化伸港及王功螻蛄蝦繁殖保育區的實務經驗，分享如何透過深度訪談與正面溝通建立信任，將成功的在地對話經驗傳遞給與會同仁。而因應《海洋保育法》的推動，海保署亦於首日進行法規宣導，協助第一線承辦人員將法規要求與實務操作連結。

次日行程則帶領與會者走出教室、實地學習，走訪西嶼鄉二崁村潛在保護區，體會在地歷史文化與生態資源緊密連結的共生經驗。下午則移師白沙鄉港子村，由國立高雄科技大學廖君珮助理教授帶來利害關係人互動專題演講；國立澎湖科技大學專案助理教授龔淑仁，則分享帶領在地居民參與澎湖潮間帶生態調查的點滴，展示如何將科學證據轉譯為居民看得見的生態現況。隨後的港子海草復育區參訪中，與會者更幸運地目睹了對水質環境要求極高的鱟，這項難得的生態紀錄，無疑是當地優質海洋環境的最佳實證，也進而激發大眾參與海洋守護的熱情。活動最後在港子海草復育區的實地參訪與熱烈綜合討論中圓滿落幕。

海保署強調，海洋保護區的管理不應只是由上而下的限制與法規，而是要透過正面經驗的擴散與自我能力建構，讓在地居民與管理單位成為生態守護的共同推手。未來海保署將持續扮演橋樑角色，以科學數據為基礎、以共識凝聚為核心，將成功的管理模式轉化為適合臺灣本土的實踐路徑，同時，依據《海洋庇護區劃定辦法》之精神，不論是相關機關、地方社區或民間團體，皆得依規定提報海洋庇護區的潛在點，目前二崁與港子社區已凝聚初步共識，本署也將持續輔導陪伴，攜手朝向劃設海洋庇護區的里程碑邁進，並鼓勵更多地方社群攜手投入，共同提高海洋保護區的實質成效，讓在地生活與海洋生態在臺灣的蔚藍海岸上和諧共榮。（圖／記者王雯玲翻攝）