海保署公益贈書 預送2000本推動海洋知識扎根

（中央社記者張已亷高雄13日電）海保署啟動公益贈書活動，全國各類教育與公益單位皆可提出申請，至7月31日或書籍贈送完畢為止，預計贈出海洋生物圖鑑與兒童繪本計2000本，盼推動海洋知識扎根、守護海洋。

海洋委員會海洋保育署說明，為讓偏鄉及資源相對不足地區的學校、圖書館、社福團體與公益單位，能取得海洋教育資源，海保署啟動「2026一起看海：海洋知識無距離」公益贈書活動，運用既有出版的海洋生物圖鑑與兒童繪本，讓海洋知識更貼近孩子與民眾。

廣告 廣告

海保署今天發布新聞稿表示，活動採公開受理、免費寄送，並以偏鄉地區、弱勢族群服務單位及從事海洋教育推廣團體為優先核配對象。申請單位需填寫Google表單，每單位申請上限為30本，申請時間自即日起至7月31日、或書籍贈送完畢為止。

海保署指出，將依服務對象屬性、公益需求程度、書籍使用計畫及地區平衡原則等部分，進行審查與寄送，預計贈出海洋生物圖鑑與兒童繪本共計2000本。

海洋委員會海保署長陸曉筠表示，許多偏鄉或資源有限地區的老師告訴海保署，孩子們對海洋充滿好奇，卻苦於缺乏教材與書籍，希望將書送到最需要的地方，「因為一本書，就可能成為孩子了解海洋世界、開啟夢想的起點」，期盼有一天，孩子們會因為愛上海洋，而成為守護海洋的人。

海保署指出，公益贈書活動相關資訊可到「海保署官方網站」查詢，Google表單連結為「https://forms.gle/KcYpH4EjdGJG7Xk38」。（編輯：龍柏安）1150113