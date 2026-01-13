海保署啟動公益贈書 推動海洋知識扎根

記者郭曉蓓／綜合報導

海委會海洋保育署啟動「2026一起看海：海洋知識無距離」公益贈書活動，運用既有出版的海洋生物圖鑑與兒童繪本，全國學校、圖書館、社福機構及公益團體都可提出免費申請，至7月31日或書籍贈送完畢為止；預計贈出海洋生物圖鑑與兒童繪本計2000本，盼讓「理解海洋、尊重海洋、守護海洋」的理念萌芽，推動海洋知識扎根、守護海洋。

海保署表示，公益贈書活動採公開受理、免費寄送，並以偏鄉地區、弱勢族群服務單位及從事海洋教育推廣團體為優先核配對象。申請單位需填寫Google表單，每單位申請上限為30本。海保署將依服務對象屬性、公益需求程度、書籍使用計畫及地區平衡原則進行審查與寄送，預計贈出海洋生物圖鑑與兒童繪本共計2,000本。

廣告 廣告

海保署長陸曉筠表示，臺灣四面環海，但並不是每個孩子都有機會真正「看見」海洋。許多偏鄉或資源有限地區的老師告訴海保署，孩子們對海洋充滿好奇，卻苦於缺乏教材與書籍。這也是為什麼，海保署希望把書送到最需要的地方，因為一本書，就可能成為孩子了解海洋世界、開啟夢想的起點。

陸曉筠指出，這些圖鑑與繪本，不只是在介紹海洋生物，更是在告訴孩子，海洋就在你我身邊，我們都與它息息相關；當孩子願意翻開第一頁，就是海洋保育真正被放進心裡的那一刻。希望有一天，孩子們會因為愛上海洋，而成為守護海洋的人。

為落實《海洋保育法》第18條海洋教育推廣精神，並提升國人海洋素養，海洋保育署啟動「一起看海：海洋知識無距離」公益贈書，公益贈書活動相關資訊可到「海保署官方網站」查詢，Google表單連結為「https://forms.gle/KcYpH4EjdGJG7Xk38」。

海委會海洋保育署啟動「2026一起看海：海洋知識無距離」公益贈書活動，希望更多人看見海洋教育的溫暖影響力。（海保署提供）

海委會海洋保育署啟動「2026一起看海：海洋知識無距離」公益贈書活動，希望更多人看見海洋教育的溫暖影響力。（海保署提供）