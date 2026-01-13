海保署啟動「一起看海：海洋知識無距離」公益贈書

▲海洋保育署「2026一起看海：海洋知識無距離」公益贈書活動 線上申請表單連結QRcode。

【記者 王雯玲／高雄 報導】為落實《海洋保育法》第18條海洋教育推廣精神，並提升國人海洋素養，海洋委員會海洋保育署啟動「2026一起看海：海洋知識無距離」公益贈書活動，運用既有出版之海洋生物圖鑑與兒童繪本，提供全國學校、圖書館、社福機構及公益團體免費申請領用，協助補足各地海洋教育資源落差，讓海洋知識更貼近每一位孩子與社區民眾。

本公益贈書活動採公開受理、免費寄送，並以偏鄉地區、弱勢族群服務單位及從事海洋教育推廣團體為優先核配對象。申請單位需填寫Google表單，每單位申請上限為30本。海保署將依服務對象屬性、公益需求程度、書籍使用計畫及地區平衡原則進行審查與寄送，預計贈出海洋生物圖鑑與兒童繪本共計2,000本。

為縮小海洋教育資源落差，海保署曾赴南投縣信義鄉分享《臺灣鯨讚》海洋保育廉政繪本。講師黃莉娟以故事帶領孩子親近海洋，並說：「山上離海遙遠，但風和河流是垃圾的宅急便。」她以鯨豚與海洋垃圾為題鋪陳情境，結合繪本文本友善與圖像引導的特色，協助孩子們在閱讀中累積背景知識、建立理解，從「認識、親近」走向「愛護」，在翻頁之間種下守護海洋的種子。

海保署署長陸曉筠表示，我們常說臺灣四面環海，但並不是每個孩子，都有機會真正『看見』海洋。許多偏鄉或資源有限地區的老師告訴海保署，孩子們對海洋充滿好奇，卻苦於缺乏教材與書籍。這也是為什麼，海保署希望把書送到最需要的地方，因為一本書，就可能成為孩子了解海洋世界、開啟夢想的起點。

陸署長也溫暖分享，這些圖鑑與繪本，不只是在介紹海洋生物，更是在告訴孩子—海洋就在你我身邊，我們都與它息息相關。當孩子願意翻開第一頁，就是海洋保育真正被放進心裡的那一刻。希望有一天，孩子們會因為愛上海洋，而成為守護海洋的人。

海保署提醒，本次公益贈書全程不收取任何費用，也不會要求提供金融帳戶或付款資訊；書籍核配後將統一寄送，並於封面或封內黏貼識別貼紙，標示「本書由海洋保育署辦理『2026 一起看海：海洋知識無距離』公益贈書計畫提供」，以提升辨識度與政策透明度。

同時，也鼓勵受贈單位於社群媒體分享閱讀與教育使用照片，並標註海保署官方帳號，讓更多人看見海洋教育的溫暖影響力。

海保署表示，希望藉由這項公益行動，讓海洋不只是一片遙遠的藍，而是陪伴孩子成長、啟發思考的重要學習夥伴，也讓「理解海洋、尊重海洋、守護海洋」的理念，悄悄在每一次翻頁之間慢慢萌芽。

「2026一起看海：海洋知識無距離」公益贈書活動 相關資訊連結：

海保署官方網站：https://gov.tw/nWD

Google表單連結：https://forms.gle/KcYpH4EjdGJG7Xk38 （圖／記者王雯玲翻攝）