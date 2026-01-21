海保署推中英雙語繪本 從教育扎根鯨鯊保育

（中央社記者張已亷高雄21日電）海委會海保署今天舉辦「海邊的星星巨人」新書發表會，海委會主委管碧玲說，保育鯨鯊不僅是生態政策，不單著手法規與制度，還需要從教育扎根，「讓守護成為自然而然的選擇」。

海洋委員會海洋保育署下午在高雄市立圖書館總館舉辦中英雙語繪本「海邊的星星巨人」新書發表會，活動由高雄市立兒童合唱團揭開序幕，並播放繪本動畫、共同宣讀「鯨鯊宣言」及由團隊分享創作歷程，希望讓更多孩子與家庭貼近海洋、理解鯨鯊保育重要性。

廣告 廣告

海洋委員會主委管碧玲說，會場有孩子將鯨鯊讀作「豆腐鯊」，該名稱源自過去食用鯨鯊的習慣，呼籲大家不要再食用鯨鯊。

管碧玲指出，鯨鯊是全球體型最大的魚類，台灣在民國109年將鯨鯊公告為海洋保育類野生動物，而「瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約」去年決議，將鯨鯊自附錄II（需要管制交易情況以避免影響到其存續的物種名錄）提升至附錄I（禁止在國際間交易，除非有特別必要性的名錄），表示國際間認為鯨鯊有滅種威脅，須嚴格管制，顯示其保育迫切性。

她表示，保育鯨鯊不僅是生態政策，不單著手法規與制度，還需要從教育扎根。當孩子透過故事，對海洋產生情感與敬畏，「長大後，守護就會成為一種自然而然的選擇」。

海保署說明，「海邊的星星巨人」由海洋文學作家夏曼．藍波安與繪者貓魚共同創作，以孩子的眼睛觀看世界，描繪小男孩與鯨鯊在星空與海洋之間相遇、陪伴與成長的故事，此次印刷4000份，可在國家書店等通路購買，也將致贈圖書館，希望使海洋保育種子在日常生活裡持續發芽，為海洋及下一代留下溫柔而永續的未來。（編輯：黃名璽）1150121