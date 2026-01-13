海保署推動海洋知識零距離 「一起看海」公益贈書啟動

為落實《海洋保育法》海洋教育推廣精神，提升全民海洋素養，海洋委員會海洋保育署正式啟動「2026一起看海：海洋知識無距離」公益贈書計畫，運用既有出版的海洋生物圖鑑與兒童繪本，免費提供全國學校、圖書館、社福機構及公益團體申請領用，期望補足各地海洋教育資源落差，讓海洋知識走進更多孩子與社區民眾的生活。

↑圖說：海洋保育署「2026一起看海：海洋知識無距離」公益贈書活動預計贈出2,000本海洋生物圖鑑及兒童繪本（圖片來源：海洋保育署提供）

海保署指出，本次公益贈書採公開申請、免費寄送方式辦理，並優先核配偏鄉地區、服務弱勢族群的單位及長期投入海洋教育推廣的團體。申請單位需填寫線上表單，每單位最多可申請30本，海保署將依服務對象屬性、公益需求程度、書籍使用計畫及區域平衡等原則進行審查，預計贈出海洋生物圖鑑與兒童繪本共計2,000本。

為縮小城鄉間的海洋教育落差，海保署過去也實際走入內陸地區推廣海洋閱讀教育，曾赴南投縣信義鄉分享《臺灣鯨讚》海洋保育廉政繪本。講師黃莉娟透過故事引導孩子認識鯨豚與海洋垃圾的議題，以淺顯文字與圖像鋪陳情境，讓孩子在閱讀中累積理解，從認識、親近到產生守護海洋的情感。她形容，「山上離海遙遠，但風和河流是垃圾的宅急便」，一句話讓孩子們意識到自身行為與海洋環境的連結。

↑圖說：黃莉娟講師於113年4月24日赴南投縣信義鄉東埔國小分享《臺灣鯨讚》繪本故事（圖片來源：海洋保育署提供）

海保署署長陸曉筠表示，台灣雖然四面環海，但並非每個孩子都有機會真正「看見」海洋。許多偏鄉或資源有限地區的教師反映，孩子對海洋充滿好奇，卻缺乏合適的教材與書籍，因此海保署希望把書送到最需要的地方，因為一本書，可能就是孩子認識海洋世界、開啟夢想的起點。

陸曉筠也分享，這些圖鑑與繪本不只是介紹海洋生物，更傳達「海洋就在你我身邊」的概念，讓孩子理解自己與海洋息息相關。當孩子願意翻開第一頁，海洋保育的種子就已悄悄在心中萌芽，未來也可能成為守護海洋的重要力量。

↑圖說：海洋保育署「2026一起看海：海洋知識無距離」公益贈書活動 線上申請表單連結QRcode（圖片來源：海洋保育署提供）

海保署提醒，公益贈書計畫全程不收取任何費用，也不會要求提供金融帳戶或付款資訊；書籍核配後將統一寄送，並於書籍標示「2026一起看海：海洋知識無距離」公益贈書識別，以提升辨識度與政策透明度。同時也鼓勵受贈單位分享閱讀與教學照片，讓更多人看見海洋教育向下扎根的溫暖影響。

海保署強調，期盼透過這項公益行動，讓海洋不再只是遙遠的一片藍，而是陪伴孩子成長、啟發思考的重要學習夥伴，讓「理解海洋、尊重海洋、守護海洋」的理念，在每一次翻頁之間慢慢發芽。

