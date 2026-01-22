海保署攜手漁民護海洋 5年通報釋回鯨鯊372尾

（中央社記者張已亷高雄22日電）海委會海保署為保育海洋野生動物，攜手大學與業者透過通報網，掌握物種分布等資料，為制定保育策略提供依據，海保署統計，110年至114年由定置網意外捕獲釋回鯨鯊累計372尾。

海保署告訴中央社記者，近年來台灣海域頻繁出現鯨鯊，尤以東部海域為多，當鯨鯊游經台灣周邊海域時，進入定置網中遭意外捕獲，經海保署110年委託國立台灣海洋大學成立「海洋大學定置漁業混獲通報網」，紀錄意外捕獲鯨鯊數量，以了解鯨鯊出現熱區及季節。

海保署指出，為統計漁業活動意外捕獲保育類野生動物，自110年成立「海洋大學定置漁業混獲通報網Line群組」，與定置網業者合作，統計110年至114年，由定置網意外捕獲並釋回鯨鯊總數量累計372尾，分別為110年22尾、111年27尾、112年81尾、113年97尾、114年145尾。

海保署提到，混獲與意外捕獲對漁業經營者而言，多數情況並非出於刻意，若定置網業者在海上發現鯨鯊，業者將透過通報群組紀錄誤捕物種、座標及位置，拍照存證後將動物自主釋放回海中。

海保署提到，若捕獲時個體已死亡，仍須完成通報，由海保署視情況聯繫研究單位進行生物學採樣，如組織樣本、胃內含物等，以利科學研究，部分具學術價值個體，可能製成標本供教學研究使用。

海保署表示，通報群組所累積的數據，能幫助研究者掌握物種分布、行為與族群動態，也為制定科學有效的保育策略提供重要依據，並讓漁業從業者成為海洋守護的積極參與者，透過從業者即時回應與合作，已成功紀錄多筆珍貴海洋保育類野生動物分布，提升漁民對海洋生態的榮譽感與參與感。

海保署補充，110年與水試所共同合作執行海洋野生動物標識放流與監測計畫，透過在海洋野生動物身上裝設衛星標識器，記錄動物的移動路徑、水深及環境數據，該計畫成功標放2隻鯨鯊。（編輯：龍柏安）1150122