海保署攜手高科大 藍碳復育行動聯盟啟動

藍碳議題不僅是氣候談判中的專有名詞，更直接關係到沿岸養殖環境、海草與紅樹林棲地保全，以及地方產業轉型；國立高雄科技大學近日與海洋委員會海洋保育署共同舉辦「藍碳治理講座-政策成果Ｘ生態復育Ｘ實作分享」，並啟動「藍碳復育行動聯盟」，匯集近九十位中央部會、地方政府、研究機構與團體代表，從國家策略到在地實務進行深入對話，為我國藍碳推動揭開新篇章。在近年已完成紅樹林與海草床碳匯量測方法與相關標準作業程序之後，預計未來五年將進一步擴大藍碳生態系調查。

高科大在這次交流講座上，以「從政策到場域」為主軸，安排多場專題報告，內容涵蓋臺灣藍碳推動架構與治理設計、海草資源現況與復育指引、以及養殖系統藍碳化實作案例等；與會者除關注藍碳如何納入國家淨零轉型與氣候調適策略，也著重討論沿岸社區、生計型產業及海洋生態在政策中的位置，期望避免僅以「碳量」作為單一指標，而忽略生態品質與文化價值。藉由論壇交流，高科大師生得以從政策設計者、技術研發團隊與實務操作單位的不同視角，重新思考養殖池塘、水域利用與棲地修復如何結合藍碳觀念，發展兼顧產量與環境永續的新模式。

該會議也同步啟動「藍碳復育行動聯盟」，海洋保育署邀集中央部會、地方政府、學術單位與在地場域共同參與，成員涵蓋農業部漁業署、農業部水產試驗所、交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處、高雄市政府、臺南市政府、嘉義縣政府、澎湖縣政府，以及中山大學、臺東大學、高雄科大、東華大學等單位，未來將共同實踐聯盟的核心任務，包含動藍碳方法學實際應用、發展海草與紅樹林復育技術與示範場域、強化地方與社區參與治理機制、擴大藍碳教育與人才培育，並與企業ESG投入及國際趨勢對接，形成長期合作網絡。

高科大副校長謝淑玲表示，支持藍碳行動的落實需要中央與地方政府、學術界、社區及企業共同投入，透過跨域合作才能形成長期穩定推動的永續力量；高科大水產養殖系副教授洪明昌率領高科大團隊籌辦聯盟成立活動以及講座會議，不僅展現校園作為政策溝通與專業對話平台的角色，也有助於將藍碳理念融入課程教學、學生專題與場域實作之中。

我國近年已完成紅樹林與海草床碳匯量測方法與相關標準作業程序，逐步建立藍碳科學量測與政策推動的基礎，海保署預計在未來五年將擴大藍碳生態系調查範圍，建置整合式監測系統，推動示範區共管與地方治理模式，並強化藍碳與海洋保護區及OECM等制度連結。