海保署樂見鯨鯊升列CITES附錄一 我國保育制度與國際標準接軌

【記者 王雯玲／高雄 報導】瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約（CITES）於本（114）年11月24日至12月5日於烏茲別克共和國撒馬爾罕舉辦第20屆締約方大會（CoP 20），現場聚集163個國家，約1,000名政府代表、209個觀察員組織、百餘家媒體及當地團體，與會人數逾3,400名。海洋保育署亦即時掌握國際保育動向，共同樂見鯨鯊列入CITES附錄I的重要決議。

本屆CITES所討論之海洋物種，包括海參、軟骨魚類(包含鯨鯊與污斑白眼鮫)、海洋觀賞魚及女王粉紅螺（Eustrombus gigas, Queen Conch）、鰻鱺屬（Anguillia spp.）等。緊湊的10天會議決策過程結果顯示，軟骨魚類的貿易現況已受到各國高度關切，與會人士對於該類物種之保育危機皆有相當的共識，咸認應採取更進一步之行動，透過貿易強力管制以有效保育該類魚種資源，其中鯨鯊（Rhincodon typus, Whale sharks）以全場同意共識決（Consensus）從附錄II(需要管制交易情況以避免影響到其存續的物種名錄)升級至附錄I(禁止在國際間交易，除非有特別必要性的名錄)最受矚目。

廣告 廣告

依據野生動物保育法規定，我國109年4月28日已將鯨鯊及鬼蝠魟公告列為我國海洋保育類野生動物，若有騷擾、虐待、獵捕、宰殺，違者可依野生動物保育法判處6個月到5年有期徒刑，得併科新臺幣30萬到150萬元罰金，我國之保育規範其實早已走在國際之前。

此外，鯨鯊因棲息環境與部分漁業作業區域重疊，因此過去常造成混獲案件。有鑒於此，為降低漁業行為與鯨鯊棲地衝突，並提高鯨鯊混獲時之活存率，本署自110年起即成立「定置漁業混獲通報網」LINE群組，供業者於混獲誤捕時得立即通報，以利這些保育類動物都能受到妥善的照護，截至114年11月止，已與27組定置網業者合作，累計通報並釋放誤捕鯨鯊共362尾（其中110年22尾、111年27尾、112年81尾、113年97尾、114年135尾）及鬼蝠魟2尾，這些都是我國的保育成效。

海洋保育署未來仍將積極推動辦理保育業務，除獲取國際保育之資訊，也積極與國際分享我國保育相關保育作為，在良好的輸出入貿易管理制度下接軌國際，珍惜並永續利用海洋資源，為守護地球海洋生態環境盡上一份心力！（圖／記者王雯玲翻攝）