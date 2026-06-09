海保署短影音競賽開跑 邀全民用鏡頭「尋找海的呼吸」

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響應海洋保育與永續發展理念，海洋委員會海洋保育署9日舉辦「2026海洋保育創意短影音競賽」啟動記者會，正式宣布年度徵件活動開跑。今年以「尋找海的呼吸」為主題，邀請全民透過影像創作重新思考人與海洋的關係，從生活、文化、生態到未來想像等多元視角出發，記錄海洋最真實動人的樣貌。競賽即日起受理報名至8月21日截止，總獎金高達70萬元，優秀作品更有機會代表台灣登上國際競賽舞臺。

↑圖說：海保署透過短影音競賽鼓勵全民以創意影像記錄海洋的故事。（圖片來源：海洋保育署提供）

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海保署署長陸曉筠表示，海洋孕育豐富生物多樣性，並提供全球超過一半的氧氣來源，地球上所有生命都與海洋緊密相連。今年競賽以「重新定位你與海洋的關係」為核心概念，呼應聯合國世界海洋日精神，期望藉由影像創作，引導民眾重新認識海洋與日常生活之間密不可分的連結。她指出，海洋存在於人們呼吸的空氣、餐桌上的食物及生活的每個角落，保育工作不只是政府責任，更需要全民共同參與，唯有讓更多人看見海洋面臨的挑戰，才能累積改變的力量。

陸曉筠強調，面對海洋廢棄物、生物多樣性流失及氣候變遷等全球議題，社會大眾的理解與支持至關重要。海保署希望透過短影音這項當代最具影響力的傳播形式，讓海洋保育議題深入社群與生活，鼓勵民眾成為海洋保育的行動者與傳播者，共同為海洋發聲。

↑圖說：海洋保育署署長陸曉筠表示本次競賽主題為「重新定位你與海洋的關係」呼應聯合國今年世界海洋日「REIMAGINE」精神。（圖片來源：海洋保育署提供）

擔任本屆評審委員的影視製作人王東璽表示，海保署於2024年首度舉辦創意影音競賽時，曾催生許多兼具創意與社會關懷的優秀作品，其中榮獲「最佳年度創作獎」的銘傳大學學生團隊作品《海港分局》即是成功案例。他以近年熱門動畫《鬼滅之刃》中的各種「呼吸流派」為例指出，若從海洋角度來看，最不可或缺的正是「海之呼吸」。此次競賽以「尋找海的呼吸」為題，正是希望透過鏡頭捕捉海洋的生命力與脈動，讓更多人感受人與海洋之間深刻而緊密的連結。

海保署表示，本次活動獲教育部與文化部共同支持，透過跨部會合作整合教育、文化及海洋保育資源，讓海洋議題走入校園與社會，鼓勵年輕世代以創意和行動關心海洋環境，進一步提升全民海洋素養。

↑圖說：本屆競賽評審委員王東璽製作人介紹「2026海洋保育創意短影音競賽」規則，邀請全民透過鏡頭「尋找海的呼吸」。（圖片來源：海洋保育署提供）

為呼應科技發展趨勢，今年競賽除延續中小學、高中、大專、社會及專業組外，更首度增設「AI組」，鼓勵參賽者運用生成式人工智慧技術輔助創作，展現科技與海洋保育結合的創新能量，讓海洋故事以更多元形式呈現在大眾面前。

海保署指出，本屆競賽共設六大組別，其中專業組金獎最高可獲8萬5千元獎金。獲獎作品除可獲得豐厚獎勵外，後續也將鼓勵參與2027年國際性「Oceanic Global」競賽，讓台灣海洋故事走向世界舞臺，提升國際能見度。

海保署表示，競賽徵件自即日起至8月21日止，參賽者可透過活動網站完成報名，並將作品上傳至YouTube或Instagram平台參賽。預計9月公布入圍名單，11月舉辦頒獎典禮。海保署期盼透過全民參與與創意影像創作，共同記錄海洋故事，讓更多人重新感受海洋的生命力與價值，攜手守護台灣珍貴的藍色家園。

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