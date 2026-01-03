海保署續作《與海共生Ⅱ：海洋保護區之設計與實踐》 點亮《海洋保育法》時代藍圖

在《海洋保育法》於一一四年七月全面施行後，海洋委員會海洋保育署接續首冊《與海共生I：海洋保護區之理念與制度》，正式發布續作《與海共生Ⅱ：海洋保護區之設計與實踐》；該冊專書深入臺灣海洋保護區的實務現場，以在地案例與治理經驗，具體描繪出海洋保護區從「制度設計」走向「實質成效」的轉化與過程，為臺灣海洋保育工作的下一步奠定堅實的實踐藍圖。(見圖)

海保署今(三)日說明，《與海共生Ⅱ》共收錄七章，首先針對海洋保護區的實質成效進行探討，分析成效評估方法之發展，並強調評估後應採取相對應的「後續行動」，才是進一步改善與提升管理成效的關鍵措施；接著，本書回顧了臺灣漁業資源保育區(現稱水產動植物繁殖保育區)從早期以保育／復育特定之「漁業資源」物種的核心管理原則，逐漸擴展至「棲地」、「環境」的保護，展露海洋保護區普遍被認可的「以生態系為基礎之管理」之精神，另並以澎湖南方四島國家公園的禁漁提案為例，說明真正具前瞻性的保育政策，應正視其政治性，以更細膩的方式來面對現實的衝突與不確定性，並在在地脈絡中尋找可行的價值與治理工具，使保育不流於空洞口號，而能在矛盾與權衡之中持續推進，為自然與社群共同創造真正可持續的未來。

此外，本冊專書對在地參與與協同治理進行了深入的分析，專書以阿美族都蘭部落為個案，展現原住民族如何結合傳統生態知識（TEK）與海洋科學，自主規劃海洋保護區的行動與挑戰，為原住民族共管典範提供了寶貴的經驗；另也探討了如何透過調適性協同經營（ACM）與地景與海景整合取徑（ILSA）的應用，在不同權益關係人之間，達成生態保育與社會經濟目標的平衡。在應對未來挑戰方面，專書也涵蓋了對海洋保護區執法所導入的科技執法新興技術、制度化財務規劃與多元資源投入如何奠定海洋保護區永續經營的根基，以及未來治理不可迴避的議題-氣候變遷。

最後，本冊專書收錄了海保署於二○二五年八月舉辦的海洋保護區現地交流活動，透過安排國際專家與國內學者、政府部門共同訪查新北貢寮與基隆潮境、桃園許厝港與觀新藻礁，嘉義好美寮與金門等地，讓在地力量與國際對話，深入瞭解不同類型海洋保護區的運作現況與挑戰，凸顯社區行動如何回應生態挑戰、在地知識如何轉化為治理資源，以及制度設計仍需突破的困境，進而為未來沿海治理提出具體啟示。

海保署陸曉筠署長表示，如果首冊記錄了制度建構的過程，那麼該冊則聚焦於制度「如何在現場活起來」，以真實案例與治理實踐描繪出海洋保護區的樣貌。

本套書由多位跨領域專家學者共同執筆，透過這些多元的實務與學術視角，為臺灣海洋保護區的治理與實踐提供了權威且全面的指引；該書作為海洋保護區系列專書之續曲，旨在為政策制定者、研究人員、教育工作者，乃至每一位愛海的公民，都能從中獲得啟發，一同「與海共生」。

《與海共生I：海洋保護區之理念與制度》及《與海共生Ⅱ：海洋保護區之設計與實踐》自即日起均於政府出版品展售門市(國家網路書店及五南文化廣場網路書店) 販售；這套《與海共生》專書，是臺灣建構海洋保護區域體系，從制度、實踐到學習歷程的航海日誌，歡迎政府部門、學術界、產業界、NGO、團體或社會大眾等多加選購閱覽及運用。