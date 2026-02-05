海保署表揚廉潔楷模 以透明治理強化海洋保育信任

海洋委員會海洋保育署4日召開廉政會報，署長陸曉筠於會中公開表揚三位廉潔楷模同仁李世英、吳怡萱及吳孟倫，並致贈最新繪本《海邊的星星巨人》，肯定同仁將廉潔精神落實於日常行政作業，讓海洋保育業務在制度與執行層面更加穩健、值得社會信賴。

↑圖說：署長陸曉筠(右三)致贈繪本感謝榮膺海洋委員會廉潔楷模之吳怡萱(左三)、李世英(中)及吳孟倫(右二)。（圖片來源：海洋保育署提供）

陸曉筠表示，三位同仁的具體作為展現海保署推動廉能治理的成果。李世英攜手政風室建構廉政巡迴宣導機制，並完善巡查員招考的保密維護作業，確保甄選過程公平客觀，讓廉潔思維深入第一線管理；吳怡萱透過嚴謹流程，強化《野生動物保育法》扣案物品的管理與稽核，提升法遵與可稽核性；吳孟倫則協助優化經費結報與控管機制，強化支付安全、降低行政風險，同時提升作業效率。

此次廉政會報並邀請臺灣高雄地方檢察署檢察長黃元冠擔任外聘委員與會。黃元冠指出，海保署是高度專業的研究型行政機關，從獲獎同仁的實務表現可見廉政理念已深植於日常工作之中。他強調，環境保護與反貪腐、良善治理密不可分，治理核心在於風險防制與行政透明，並期許海保署持續精進資料開放與透明措施，以更高標準守護全民珍惜的海洋資源。

↑圖說：高雄地檢署檢察長黃元冠(左)出席海保署廉政會報，陸曉筠以海保署最新繪本《海邊的星星巨人》致贈黃元冠，邀請黃檢察長一起響應海洋保育永續治理。（圖片來源：海洋保育署提供）

陸曉筠進一步指出，海保署各項補助與業務推動皆依公開、公平原則辦理，並透過可受檢視的程序落實資訊透明。海洋保育仰賴社會信任，而信任來自每一次依法行政與公開透明的堅持。未來海保署將持續強化法令遵循，深化風險防制與透明治理措施，讓同仁在安心環境中推動保育工作，並以專業與廉潔並進，凝聚團隊力量，建構更完善的海洋保育與廉政治理體系。

