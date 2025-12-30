海保署辦理年節海洋保育宣導抽獎

為提升國人對海洋保育類動物的認識與關注，海洋委員會海洋保育署於聖誕節至農曆春節期間，在高雄捷運美麗島站及左營高鐵站設置海洋保育宣導壁貼，透過溫馨且富有節慶氛圍的視覺設計，邀請民眾在歡慶佳節的同時，也能一同關心海洋生態與珍貴的保育類海洋生物。(見圖)

海洋保育署今(卅)日說明，該宣導廣告以多種國人熟悉且具代表性的海洋保育類動物為主角，包括革龜、瓶鼻海豚、抹香鯨、綠蠵龜、鬼蝠魟、大翅鯨、鯨鯊、虎鯨與鉅鰩等珍稀物種，傳達「過節好心情，動物也安好」的理念，提醒社會大眾在享受節慶氣氛之餘，亦能將保育行動落實於日常生活中，也讓大家能更進一步認識這些可愛的海洋生物，關心他們的生存環境，同時也宣導在海洋巧遇牠們時應注意的事項。

廣告 廣告

為鼓勵民眾實際參與並加深保育印象，海洋保育署同步推出互動抽獎活動，即日起至明年一月卅日止，只要前往美麗島站或左營高鐵站與海洋保育宣導廣告壁貼合影，並將照片上傳至海洋保育署官方臉書粉絲專頁，再留言分享自己最喜愛的保育類海洋動物，即有機會參加抽獎，活動將抽出十五位幸運民眾，贈送具有年節意象的海洋動物紅包袋(一套八個)，期盼透過寓教於樂的方式，讓保育理念在佳節期間走進大眾生活。

海洋保育署表示，海洋保育不僅是政策與制度的推動，更需要全民的理解與支持，期盼藉由這次年節宣導活動，讓更多民眾認識這些可愛卻瀕危的海洋生物，並從生活中減塑開始做起，一同為守護海洋生態盡一份心力。