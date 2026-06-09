海保署邀全民拍短影音守護海洋 總獎金高達70萬元

海洋委員會海洋保育署今(九)日舉辦「二○二六海洋保育創意短影音競賽」啟動記者會，正式宣布今年度競賽開跑，報名截止至八月廿一日；本屆競賽以「尋找海的呼吸」為核心，邀請全民透過鏡頭與創意，重新思考人與海洋之間的關係，從生活、文化、生態到未來想像等不同角度出發，記錄海洋最真實動人的樣貌，將對海洋的關注與情感化為具影響力的影像故事。(見圖)

本屆競賽總獎金高達新臺幣七十萬元，共規劃中小學組、高中組、大專組、社會組、AI組及專業組等六大類別；其中專業組金獎最高可獲得八萬五千元獎金，後續更將鼓勵優秀作品參與二○二七年「Oceanic Global」國際競賽，讓臺灣海洋故事躍上國際舞臺。

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海保署陸曉筠署長表示，海洋蘊含了高度的生物多樣性，並貢獻了全球50%以上的氧氣，地球上所有生命本質上都與海洋息息相關，保護海洋是保護地球、人類、我們共同福祉的關鍵，本次競賽主題為「重新定位你與海洋的關係」，呼應聯合國世界海洋日精神，倡議海洋永續發展，希望透過影像創作，引導民眾重新看見海洋與日常生活的緊密連結。

海洋從不遙遠，它存在於我們呼吸的空氣、日常的飲食，以及生活的每一刻。海洋保育從來不是少數人的工作，面對海洋廢棄物、生物多樣性流失及氣候變遷等全球挑戰，除了政府政策推動，更需要社會大眾的理解、參與與支持；當越多人看見海洋面臨的課題，越多人願意採取行動，就能累積更多改變的力量。海保署希望透過短影音競賽，讓海洋議題走進更多人的生活與社群，邀請全民透過鏡頭「尋找海的呼吸」，一起成為海洋保育的行動者與傳播者。

擔任本屆競賽評審委員的璽焱影藝製作人王東璽指出，海保署於二○二四年舉辦首屆「海洋探索之旅，尋找下一個YTR之星」創意影音競賽，當時奪得最大獎項「最佳年度創作獎」的銘傳大學新媒體暨傳播管理學系學生團隊「鐵打部隊」創作的《海港分局》，今天也現身說法；近年深受年輕人喜愛的鬼滅之刃作品中，角色們發展出水之呼吸、炎之呼吸、風之呼吸、岩之呼吸等各式各樣的呼吸流派，展現不同特色與精神，不過若從海洋的角度來看，似乎還少了一個最重要的「海之呼吸」，而這次海保署推出以「尋找海的呼吸」為核心的短影音競賽，正好補上這塊拼圖，邀請大家透過鏡頭重新感受海洋的脈動與生命力，發掘人與海洋之間深刻而緊密的連結，讓更多人看見海洋保育的重要價值。

海保署也特別感謝教育部與文化部擔任這次活動指導與合作單位，共同支持海洋保育與影像創作推廣；透過跨部會合作，結合教育、文化與海洋保育資源，讓海洋議題走入校園與社會，鼓勵更多年輕世代以創意與行動關心海洋、認識海洋。

海保署提到，隨著短影音成為當代最具影響力的傳播形式之一，希望透過該競賽讓海洋保育不再只是口號，而是能被更多人看見、理解與分享的生活行動；今年競賽除延續學生與社會組別外，更首度新增「AI組」，鼓勵參賽者運用生成式AI技術輔助創作，展現科技與海洋保育結合的創新能量，也讓海洋議題能以更多元方式進入大眾視野。

海保署說明，這次競賽徵件時間自即日起至八月廿一日止，參賽者可至二○二六海洋保育創意短影音競賽活動網站報名，並將作品上傳至YouTube或Instagram平台，即可完成線上報名；預計於九月公布入圍名單，並於十一月舉辦頒獎典禮。

海保署強調，海洋不僅是臺灣重要的自然資產，更與國人的文化、產業及永續發展息息相關；期待透過該活動鼓勵全民以創意影像共同記錄海洋故事，讓更多人重新感受海洋的生命力與價值，攜手守護屬於臺灣的藍色家園。詳細競賽資訊與活動簡章，可至海洋保育署官方網站、Facebook粉絲專頁及二○二六海洋保育創意短影音競賽活動網站查詢。