海保署《海邊的星星巨人》新書發表

為了讓更多孩子與家庭走近海洋、理解鯨鯊保育的重要性，海洋委員會海洋保育署推出中英雙語繪本《海邊的星星巨人》，並於昨（廿一）日下午在高雄市立圖書館總館舉辦新書發表會；在書頁、歌聲與光影交織中，陪伴孩子認識一位來自深海的溫柔巨人，也開啟一段從閱讀出發、走向守護海洋的旅程。

當日活動由高雄市立兒童合唱團揭開序幕，清澈純淨的歌聲，如同海浪輕拍岸邊，也象徵孩子為海洋發出的真誠呼喚；現場播放《海邊的星星巨人》繪本動畫，並由創作團隊分享創作歷程，說明如何將鯨鯊保育的理念，轉化為孩子能理解、也願意親近的故事語言。活動中並安排說故事時間與共同宣讀「鯨鯊宣言」，邀請長官、老師、家長與孩子攜手許下承諾，象徵從理解出發，讓守護成為行動。

海委會管碧玲主委表示，鯨鯊是全球體型最大的魚類，緩慢而安靜地游行於海洋之中，是生態系裡重要而溫柔的存在；然而，這樣的生命長期面臨誤捕與棲地干擾等威脅，其存續狀況已引起國際自然保育界高度關注，去年《瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約》（CITES）決議，將鯨鯊自附錄II提升至附錄I，表示國際間認為鯨鯊有滅種威脅，須嚴格管制，也顯示其保育的迫切性。臺灣早在一○九年即將鯨鯊公告為海洋保育類野生動物，透過制度與行動，持續築起保護的防線。