海保署、高科大共啟藍碳復育行動聯盟 未來5年擴大藍碳生態系調查

〔記者許麗娟／高雄報導〕藍碳不僅是氣候談判中的專有名詞，更直接關係到沿岸養殖環境、海草與紅樹林棲地保全，以及地方產業轉型，高雄科技大學與海洋委員會海洋保育署啟動「藍碳復育行動聯盟」，預計未來5年將擴大藍碳生態系調查。

「藍碳復育行動聯盟」由海洋保育署邀集漁業署、水產試驗所、大鵬灣國家風景區管理處，高雄市、台南市、嘉義縣、澎湖縣政府，以及中山、台東、高科大、東華大學等單位，未來將共同實踐聯盟的核心任務，包含動藍碳方法學實際應用、發展海草與紅樹林復育技術與示範場域、強化地方與社區參與治理機制、擴大藍碳教育與人才培育，並與企業 ESG 投入及國際趨勢對接，形成長期合作網絡。

我國近年已完成紅樹林與海草床碳匯量測方法與相關標準作業程序，逐步建立藍碳科學量測與政策推動的基礎。海保署預計2026至2030年將擴大藍碳生態系調查範圍，建置整合式監測系統，推動示範區共管與地方治理模式，並強化藍碳與海洋保護區及OECM等制度連結，朝向更完整的藍碳治理架構邁進。

海保署長陸曉筠分享今年海委會赴巴西參與COP30的觀察成果，指出各國特別關注沿岸藍碳生態系在「自然為本解方」、「海岸韌性」、「氣候調適」以及「社會共益」等面向的角色。藍碳生態系同時兼具棲地保育、生物多樣性維持、海岸防護、水質改善與支持社區生計等多重功能，已成為全球海洋治理的關鍵主題之一，台灣也積極在此議題上與國際接軌。

