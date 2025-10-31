海內外匯聚善能量 守護光復重建之路

微光守護光復。香港慈濟志工利用每個月的長者派飯日，向長輩們勸募，期盼善的能量匯聚，幫助花蓮光復鄉親盡快恢復往日生活。而在花蓮、慈濟大學建國校區，原住民青年服務社也發起蔬食套餐義賣，好幾個孩子，之前來不及去當鏟子超人，但都把握這次能略盡棉力的機會。

在指導老師輕柔的叫賣聲中，慈濟大學建國校區這場蔬食義賣會，就這樣悄悄開賣了。

原住民青年服務社指導老師 林宸伶：「現在因為鏟子超人比較，不需要那麼多了，所以學生就想說，我們來辦義賣，那所得我們全數就是捐給，光復的受災民眾。」

廣告 廣告

原住民青年服務社社長 周妤嫣：「因為我沒有去(光復當鏟子超人)， 然後我們想說 我們就透過，這樣子義賣 把這些錢，捐給光復的人 然後幫助他們。」

炒麵加上西瓜汁的組合，都是學生自己製作的，餐後還有原住民音樂社，用歌聲膚慰人心。

原住民音樂社學生 林何妮娜：「我哥哥有去光復幫忙 可是我媽媽，不想讓我去 她覺得我就是女生，沒有什麼力氣 沒有辦法，像他們那樣鏟土 所以這次，有義賣活動 (我來)參加就覺得，起碼我有唱出來 有為他們發聲。」

原住民音樂社學生 陳幼君：「我覺得很開心 可以為光復，出一點點力 雖然可能不大，但是至少間接地幫忙。」

善的能量，跨海也在香江匯聚，慈濟定期的長者派飯日，志工透過影片的播放，啟發長輩們的愛心。

長者 朱滿田：「花蓮(光復災情)真的好慘，我看到那個(影像)有這麼多，人(鏟子超人)支持花蓮(復原)，多多益善 少少(心意)也可。」

長者：「看看有什麼方法幫他們，有錢出錢 有力出力。」

老人家雖然沒在掙錢，但也都樂於付出自己的小小心意，期盼這分愛心的匯聚，幫助光復鄉親重回原有的生活模式。

更多 大愛新聞 報導：

香港青年意念飛行講座 人間佛教真實道

世界骨髓捐贈者協會 慈濟共善交流

