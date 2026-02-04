海內外演出超過百組破紀錄！浮現祭再攜手JCB、DAZN、鐵三角、Monster Energy共襄盛舉

韓國九零年代傳奇樂團 JAURIM 紫雨林。照片來源：浮現音樂。

浮現祭擴大規模，演出陣容破百組、海外團四成創紀錄！

傳奇樂團紫雨林睽違23年再來台：期待再見溫暖熱情的台灣粉絲

中台灣最代表性的冒險音樂祭「浮現祭」即將於2月28日至3月1日在台中清水開唱。2026年浮現祭正式宣布擴大規模，今年的演出陣容已超過百組海內外音樂人及樂團，刷新去年紀錄，成為在台灣開春最受歡迎、參演團體最多的指標性音樂節。

浮現祭海內外豪華陣容齊發。照片來源：浮現音樂。

浮現祭創辦人老諾在清水成長，積極向外與富士搖滾、釜山音樂節、大山音樂節等各地音樂節串聯，並持續深耕自己的故鄉，老諾表示：「本次演出陣容與往年相比，海外音樂人比例首度突破四成，涵蓋日本、韓國、泰國、澳洲等地，而台灣也有超過50組音樂人／樂團演出，更期待海外音樂人可以和台灣的樂團和創作者有更多交流機會。」

浮現祭以往曾邀請日本搖滾巨星 SUGIZO、覆面系主唱 ACA ね神秘企劃 ZUTOMAYO「永遠是深夜有多好。」等熱門卡司來台造成轟動，發揮「冒險音樂祭」的主題，本次浮現祭大膽邀請韓國樂團新秀 CAN’T BE BLUE 及演唱《二十五、二十一》的韓國九零年代傳奇樂團 JAURIM 紫雨林等堅強陣容，JAURIM 紫雨林 23 年前曾受邀來台參加海洋音樂祭，成員們表示：「很期待這次久違的舞台、很高興能再次見到台灣溫暖又充滿熱情的粉絲們，在台灣遇見了許多親切又美好的人，能再次和大家一起相聚，真的感到非常開心！」

台灣人氣樂團美秀集團。照片來源：浮現音樂。

演出陣容包括被日本潮團Nulbarich 主唱JQ發掘的北海道的音樂人REJAY、近期泰國竄紅的可愛新生代歌手pami等。台灣本土代表也有美秀集團、deca joins、麋先生 MIXER、怕胖團 PAPUN BAND、芒果醬 MangoJump 等多組樂團參與，讓二月的台中清水成為冒險精神的重要文化座標！

除了熱鬧音樂陣容，浮現祭獲得多方品牌支持。國際能量飲料品牌 Monster Energy 已連續多年與浮現祭合作，現場設立專屬互動區，提供能量飲幫樂迷們補充音樂祭能量！源自日本的國際支付品牌 JCB 持續以實際行動支持年輕世代文化，今年冠名贊助第二大舞台光景舞台，並同步推出多項卡友專屬應援活動，包括專屬接駁巴士、現場拍貼機等，從行前準備、交通往返到現場互動，串聯完整音樂祭體驗。

浮現祭與Audio-Technica 台灣鐵三角攜手合作將耳機等多媒體器材送入清水當地學校，努力讓音樂進入偏鄉，讓更多孩子能在學校裡接觸專業的聲音設備；今年也同樣和全球最大運動賽事串流平台 DAZN 進行合作，現場將規劃運動、摔角等各種活動，讓現場也有音樂之外的運動體驗。 也分別在餐飲、休閒、住宿等面向支持音樂祭，讓現場觀眾體驗更完整。

聯名日台插畫家奇幻加乘 浮現祭週邊商品大突破

本次推出的全新音樂祭服飾也與台、日藝術家合作，當中就包括曾為Vaundy / Saucy Dog 等藝人設計專場海報及與 New Balance x DISH//、菅田將輝合作服飾的日本插畫家中尾 舜 (Shun Nakao)，中尾舜過去深受80-90 年代時尚、音樂、漫畫及動畫文化啟發，以鮮明的漫畫視覺輪廓將情感轉化為視覺呈現。其他還有金漫獎漫畫新人獎得主 Peter Mann、以美式卡通為主題的插畫品牌 CHILL KINGDOM、桌遊設計師瘋狂阿夭等，其他還有直笛、掛毯、即可拍、「狗美捏」神犬捏捏樂等趣味週邊，另外適逢浮現祭七週年，也跟街頭服飾品牌odd CIRKUS合作推出新的套頭風衣、本屆也二度合作台中烘焙品牌拾個月DearCrème推出餅乾禮盒，為春日音樂祭添加更多奇幻冒險色彩。

【 浮現祭 𝐄𝐌𝐄𝐑𝐆𝐄 𝐅𝐄𝐒𝐓 𝟐𝟎𝟐𝟔：冒險新基地 】

2026.02.28 – 03.01

DAY1 11:00-22:00

DAY2 11:00-21:50

台中清水鰲峰山運動公園

台中市清水區鰲海路70號