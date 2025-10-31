海內外菩薩雲來集 菩提善種開枝展葉

2025年慈濟海外培訓委員慈誠精神研習會，第一梯次課程今(31)日上午在花蓮靜思堂正式開營，有來自馬來西亞、菲律賓、日本、緬甸、韓國、新加坡、澳洲、美國、台灣等9個國家地區，402名學員參與。首日課程，學員們不僅要學習慈濟十戒、四威儀，馬來西亞志工團隊分享的大愛無國界，也讓每個人深受感動，發願要把收穫到的愛與力量，帶回家鄉。

「WELCOME HOME。」

熱烈掌聲，誠摯歡迎來自海內外9個國家地區，四百多位家人，回到心靈的故鄉。

廣告 廣告

靜思精舍 德淵師父：「上人貼心的弟子們回家了，我們知道菩薩所緣 緣苦眾生，在這個時代我們更應該，要多一些慈濟人，來帶領走上正確的菩薩道。」

「予樂拔苦，締造清新潔淨之慈濟世界。」

恭讀慈濟志言，全身心投入為期5天的研習營，就算戴著翻譯機，還是要積極筆記。

馬來西亞慈濟志工 黃守芬：「他捉住我的雙手，我是感覺他跟我說 你要救我，到他康復之後，他也捉住我的手 跟我說感恩。」

馬來西亞志工團隊，走入沙巴地區，投入醫療協助與環境修繕，讓當地無國籍人士的生活得以改善。

馬來西亞慈濟志工 陳守社：「苦難的人如果走不出來，有福的人要走進去，因為我們都是身在福中的人，那麼很多個案讓我真正體驗到，我們要見苦知福。」

日本慈濟志工 野口佳容：「我要把我所回來學習的帶回日本，更應該好好的發揮，讓大家都知道，讓日本的人都知道，我們慈濟是在做什麼，是這麼的友善。」

將感動化為願力，從心出發，行在慈濟的善道上，讓愛的足跡遍布天下。

更多 大愛新聞 報導：

早安慈濟情│救災付出傳法精進 夫妻同心職志合一

罹癌仍不忘初衷 杜素英投入環保逾30寒暑

