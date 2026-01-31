海內外鋼琴大師共同授課 拓展高中藝才班學生視野

（中央社記者陳至中台北31日電）教育部推動高中藝術才能班國際交流計畫，今年結合鋼琴藝術節，由海內外知名鋼琴家合作授課，為期10天的活動中，安排多場音樂會，讓學生親自感受國際級的大師風範。

教育部發布新聞稿指出，今年度的藝才班交流計畫結合「第7屆國際大師鋼琴藝術節」，今天在國家戲劇院開幕，10天的活動中，安排超過600堂大師課程、5場專題講座，以及17場國際級鋼琴音樂會，包含俄羅斯鋼琴家寇伯林（Alexander Kobrin）、蕭邦大賽評委波布沃茨卡（Ewa Pobłocka）等。

教育部指出，這項活動由非營利組織大師藝術、台灣師範大學音樂系共同主辦，教育部從高中音樂班遴選出15名正式生、60名旁聽生參與，近距離向大師學習。同時也規劃4場「明日之星音樂會」，讓學生有演出的機會。

教育部表示，音樂教育不只學習演奏技術，更要學習大師們對音樂的尊重與生命態度。深信透過與國際大師的對話，能激發學生潛能，並鼓勵音樂班學生在世界舞台上代表台灣，傳遞出最動人的樂音。（編輯：李亨山）1150131