海冰消融挪威北極熊反變壯 科學家也意外

（中央社巴黎29日綜合外電報導）最新研究今天顯示，儘管冰上狩獵場正迅速萎縮，挪威偏遠斯瓦巴（Svalbard）群島上的北極熊卻未如預期消瘦，反而變壯。

法新社報導，根據期刊「科學報告」（Scientific Reports）刊登的研究，巴倫支海（Barents Sea）氣溫上升幅度高於北極其他地區，海冰流失速度也比其他北極熊棲息區更快。

然而在北極其他地區，由於狩獵所需的海冰退縮，當地的北極熊變得愈來愈瘦，但斯瓦巴的北極熊體脂肪反而增加。

廣告 廣告

研究主要作者、挪威極地研究所（Norwegian Polar Institute）科學家阿爾斯（Jon Aars）告訴法新社：「在海冰明顯減少期間，北極熊體況反而提升，確實出人意料。」

研究說，斯瓦巴的北極熊靠著捕食馴鹿和海象等陸地獵物而變胖，這些物種在經歷人類過度開發後，族群數量有所回升。

較高的氣溫也讓牠們更容易捕捉目前集中在較小海冰區域內的環斑海豹。

研究指出，斯瓦巴的意外結果凸顯不宜將單一區域研究結果直接推論至其他地區的重要性。

作者群寫道，斯瓦巴的狀況「顯示棲息地、生態系統結構、能量攝取和能量消耗之間存在複雜關係」。

雖然阿爾斯表示斯瓦巴的北極熊體況好是「好消息」，研究警告在不久的將來隨著地球暖化與海冰持續減少，牠們「很可能將面臨負面衝擊」。

阿爾斯說，北極熊目前或許還能捕食海象和馴鹿，「但我們認為牠們依然仰賴在冰上獵捕海豹」。（編譯：盧映孜）1150130