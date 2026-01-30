海冰減少、海豹難抓 挪威北極熊主食多樣化

▲最新研究顯示，儘管海冰正在迅速減少，在挪威的斯瓦巴（Svalbard）群島，北極熊卻反而變胖、變壯。（示意圖／達志影像／美聯社）

[NOWnews今日新聞] 氣候變遷、全球暖化威脅北極熊生存，海冰、棲息地消失，專家擔心到了2050年，恐怕就會有超過3分之2的北極熊面臨死亡命運。然而，最新研究顯示，儘管海冰正在迅速減少，挪威偏遠的斯瓦巴（Svalbard）群島上，北極熊卻未如預期般消瘦，反而變胖、變壯了。

根據《BBC》報導，北極熊的主食是海豹，依賴海冰作為平台進行捕獵，以獲得富含脂肪的食物，儲備並提供能量，還能使母熊分泌營養豐富的乳汁哺育幼崽。「科學報告」（Scientific Reports）刊登的研究顯示，研究人員在1992年至2019年間，對斯瓦巴群島的770頭成年北極熊進行秤重和測量，發現熊的體型明顯變胖。

廣告 廣告

研究主要作者、挪威極地研究所（Norwegian PolarInstitute）的首席研究員阿爾斯（Jon Aars）坦言，極地海冰減少如此嚴重，他原以為會看到動物們體況下降，但北極熊體況不減反增，確實出人意料。

研究認為，斯瓦巴群島的北極熊，已經適應了近期海冰減少的趨勢，所以更多捕食其它陸地獵物，包括馴鹿和海象。以海象為例，由於挪威政府自1950年代以來，就正式對該物種實施保護，改變先前牠們因為被過度捕獵而瀕臨滅絕的命運，這項政策明顯提升了海象的數量，並為北極熊提供了新的脂肪食物來源。

不過，報告也提醒，這種情況不太可能長久持續下去，畢竟海冰持續減少是事實，北極熊將不得不走更遠的路才能到達獵場，這將消耗更多能量以及脂肪儲備。北極熊的長期前景很明確，就是需要海冰才能生存，牠們目前或許還能靠多多捕食海象、馴鹿壯大，但主要仍依賴在海冰上獵捕海豹。

研究亦指出，針對斯瓦巴的研究也顯示，不宜將單一區域的研究結果，直接推論到其它地區，因為棲息地、生態系統結構、能量攝取和能量消耗之間，都存在複雜關係。

原文連結：Polar bears on Norwegian islands fatter and healthier despite ice loss, scientists say

更多 NOWnews 今日新聞 報導

影／北極熊罕見「收養」幼崽！專家：全球暖化下提高生存率

等不到人類救命！北極熊默默「DNA變異」自救 適應暖化改吃植物

影／義大利西西里島大規模山崩！民宅崖邊搖搖欲墜 1500居民撤離