海冰縮小、北極熊體脂肪卻逆勢成長！科學家猜測可能原因

研究發現，挪威斯瓦爾巴群島（Svalbard）海冰持續消融，不過北極熊體脂肪卻在增加。示意圖／photoac

受到地球暖化影響，冰層不斷消融，然而研究人員認為，當生存環境惡化、食物減少時，北極熊身體可能逐漸虛弱，不過挪威斯瓦爾巴群島（Svalbard）上的北極熊體脂肪卻在增加，對此，研究猜測可能因海豹被迫聚集海冰，增加了北極熊捕食機會。

根據《每日郵報》報導，科學期刊《Scientific Reports》近期發表一篇研究，指出巴倫支海海水溫度上升較北極其他區域快，冰層消融速度隨之增加，不過斯瓦爾巴群島的北極熊卻出現「好消息」，竟沒有受到冰層消融威脅，體脂肪反而逆勢成長。

研究人員調查發現，北極地區氣溫上升速度為全球平均2至4倍，而過去40年，巴倫支海的氣溫上升幅度相較北極其他區域來的快，冰層消失速度也是其他北極熊棲息地的2倍之多；以北極熊身體數據觀察，2000年之前的北極熊，在環境受到影響時，體脂肪呈現下降趨勢，但2000年後，體脂肪卻是增加。

研究人員表示，「當生活環境惡化、食物減少，我們預計首先會看到熊變得更瘦，而不是儲備那麼多脂肪」，如今斯瓦爾巴群島上北極熊變壯，猜測可能因海冰消融，讓海豹們被迫聚集於小塊冰層，增加捕食機會，或是並非僅限以海豹為生，海象及馴鹿或許也是一種選擇。

雖然目前這些北極熊們體脂肪有所增加，似乎是件好事，研究人員則警告，當地球暖化不斷，導致海冰持續消融，北極熊們仍可能在某一天受到負面影響；另外，斯瓦爾巴群島上北極熊體脂肪的驚人變化，凸顯了棲息地、生態系統結構與能量轉換間複雜關係。



