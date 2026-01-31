海冰融北極熊反而增胖 棲地研究解謎

最新研究顯示，儘管北極海冰持續縮減，挪威 斯瓦巴群島 周邊的成年北極熊，近20年來平均體態反而變得更為圓潤。研究人員指出，這可能和陸地上的獵物增加，以及覓食行為改變有關，但也警告，隨著海冰進一步消失，北極熊終將面臨生存臨界點。

北極暖化 海冰快速消退，北極熊無法狩獵，因此變得越來越瘦，最新研究卻發現，有一群北極熊，反而變得更胖。 挪威極地研究所資深研究員阿爾斯：「斯瓦巴周邊的海冰，大約每10年就減少一個月，北極熊可以在海冰上獵捕海豹的時間，這段時間其實縮短了，令人意外的是 過去20年來，北極熊的體重並沒有下降 反而增加。」

廣告 廣告

在挪威 斯瓦巴群島，即使周遭海冰的流失速度，比其他北極熊棲息區更快，當地北極熊的體重，卻持續逆向上升。科學家認為，這群北極熊已經不再單純仰賴獵捕海豹。挪威極地研究所資深研究員阿爾斯：「當北極熊待在陸地上時，牠們開始利用不同的食物來源，例如比過去更常獵捕馴鹿，斯瓦巴的海象數量也大幅增加，雖然北極熊通常不會主動獵殺海象，但海象也會自然死亡，而且海象體型很大，提供大量的肉和脂肪。」

脂肪對北極熊的生存與繁殖至關重要，尤其是母熊在秋天進入洞穴生產前，必須累積大量脂肪。不過研究人員也警告，這並不代表危機解除，隨著斯瓦巴海冰加速消失，這群北極熊終將面臨臨界點。 挪威極地研究所資深研究員阿爾斯：「壞消息是 我們相信那一天終將到來，因為在北極，只要一年當中完全沒有海冰，就不可能有北極熊生存。」

更多 大愛新聞 報導：

極端冬季風暴南侵 佛州下探攝氏零度

加州冬令發放 陪伴清寒之家迎新年

