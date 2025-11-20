海劍二命中靶機 玉山艦彈箱漆黃星功標 (圖)

其他人也在看
現役軍官遭港商吸收成共諜! 國防部長顧立雄:痛心
政治中心／楊凱安、陳聖翰 台北報導港籍中國商人丁小琥，透過宗教交流來台，利用退役軍人接觸現役軍官，要求他們未來開戰時，率部屬消極不抵抗，遭檢方聲押起訴，國防部長顧立雄直言中方滲透日漸嚴重，除了採取必要的因應作為，也會加強保防教育，對於接觸機密的人會再加強查核，對於軍中發生這樣的事感到痛心。港籍中國商人丁小琥，吸收多名現役軍官，要求他們戰時消極不抵抗，遭檢方聲押起訴，國防部長顧立雄直言，中國滲透力道不斷加大。港籍中國商人丁小琥吸收我現役軍官成共諜，國防部長顧立雄表示將持續強化保防教育。（圖／民視新聞）國防部長顧立雄：「中國確實對我們的滲透作為是日趨嚴重，採取相關的因應作為，所以我們要不斷加強保防教育，接觸機密的人我們，也都要加以進行查核，當然我們對於發生這樣的事情，都感到痛心。」強調會再加強保防教育，畢竟中方動作越來越多，不只企圖從內部滲透，也因不滿川普政府對台軍售，與日本首相高市早苗的「台海有事」說，中國解放軍分別在台海與黃海，進行軍事威嚇，引發區域緊張。國防部長顧立雄：「台海或是在整個印太區域，我想中國應該要放棄所有，以武力來解決事情的這種思維，中國不斷的軍事擴張，對台海來講，動輒要以武力併吞台灣，我想各國理念相近的國家，都會感覺到這樣的事態嚴重，真正麻煩製造來源是中國。」國防部發行"台灣全民安全指引"，預計19號起進行家戶普發。（圖／民視新聞）痛批中國就是TroubleMaker，為了應對中國軍事作為，以及可能的天災地變，國防部製作新版"台灣全民安全指引"，規畫19號起家戶普發，印製1100萬本，總金額4279萬，卻被質疑動用第二預備金規避監督，顧立雄駁斥。國防部長顧立雄：「要避免數位落差，所以我們認為普發紙本，也是一個確保我們，面對緊急狀態或重大災害情況下，能夠確保國人的財產生命安全，採公開招標方式，沒有任何規避情形。」澄清再澄清，只盼在災害真正發生時，能讓國人的財產生命得到保障。原文出處：現役軍官遭港商吸收成共諜! 國防部長顧立雄:痛心 更多民視新聞報導這也甩鍋？何鷹鷺鼓吹統一遭藍營停權 竟嗆：民進黨打壓言論自由挑戰鍾東錦人選出爐 民進黨選對會推「她」拚戰苗栗縣長民進黨硬起來了！11位南部綠委傾巢而出 誓言對抗「惡修財劃法」民視影音 ・ 23 小時前
又有颱風要來了！專家示警「台灣3地區」生成時間曝
生活中心／周孟漢報導今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，但從白天起將逐漸回溫，南部這2天更是有機會飆到30度。雖然氣候短暫回暖，但氣象專家賈新興表示，將又有2波東北季風南下，不僅水氣會增多，溫度也會變低；令人憂心的是，菲律賓東方海面有熱帶系統發展，可能會在26、27日於南海附近成颱，並影響台灣「3地區」。民視 ・ 1 小時前
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 51 分鐘前
金宇彬、申敏兒宣布結婚！ 交往10年「熬過鼻咽癌」手寫信曝喜訊
韓星金宇彬20日曬出手寫信，宣布與申敏兒結婚！兩人於2015年因為拍攝廣告相識，進而發展成戀人關係，2017年金宇彬罹患鼻咽癌，申敏兒不離不棄，推掉工作專心陪伴治療，戀情可謂演藝圈一段佳話，如今修成正果，眾人紛紛送上祝福。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 5 小時前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
上櫃最大違約案爆發！「芝蔴街美語」母公司3482萬違約交割 復牌滿月就翻車
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導「芝蔴街美語」母公司新華泰富（5481）近日再度出事。櫃買中心公告，新華11月19日爆出違約交割，由宏遠證券通墾金額高達3482...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸EBC東森新聞 ・ 5 小時前
冷到發抖！一圖看「雲霄飛車」溫度曲線 周末短暫回溫
氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，隨著12月接近，冬季感受將愈加明顯，氣溫起伏加劇也將成為常態。中央氣象署則表示，未來幾天清晨仍是這波東北季風影響最劇烈的時段，周末東北季風減弱後，氣溫可望回升，但下周東北季風將再度增強，氣溫會再次下降。中天新聞網 ・ 1 天前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度
[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很新頭殼 ・ 1 天前
男不能說的秘密 肛門卡杯子 醫看：太扯了
[NOWnews今日新聞]中部一名男子連續三天腹脹、無法排便，疼痛難耐急赴醫院求診。醫師安排X光檢查時意外發現，他的肛門深處竟卡著一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯口朝下嵌入腸道，導致部分腸段缺...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
快訊／邱澤、許瑋甯絕美婚照超甜！「婚宴時間、地點」曝光了
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導邱澤、許瑋甯於2021年12月10日登記結婚，日前迎來他們的第一個孩子，而在今（19）日稍早，夫妻倆宣布將於11月28日在台北文...FTNN新聞網 ・ 1 天前
本波冷空氣最強時刻曝光！低溫下探14度 回溫還要等這時
今（19）日、明日兩天東北季風影響，今日中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫雨。對此，氣象粉專也示警本波冷空氣最強時刻，提醒民眾要注意穿著。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」
肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
展示車當新車？ 消費者見行車記錄器才發現 業者：調解中
高雄一名陳先生，今年八月向知名車廠購買定價93萬元的全新車輛，交車後，意外發現行車紀錄器拍下車輛在展示中心展示的過程，甚至被試乘過，讓他難以接受，向車商反映並提出延長保固，彌補業者沒據實以告的瑕疵，卻...華視 ・ 22 小時前
不怪台灣搶晶片生意！川普突轉貼黃仁勳3句話
不怪台灣搶晶片生意！川普突轉貼黃仁勳3句話EBC東森新聞 ・ 8 小時前
青龍獎／玄彬、孫藝真封帝后韓網怒！得獎標準惹議 挨轟：公信力跌谷底
第46屆青龍電影獎昨（19）日晚間在首爾汝矣島 KBS Hall 落幕，《徵人啟弒》抱走最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳男配角等六項大獎成為最大贏家，但典禮上最受矚目的焦點，全被玄彬、孫藝真夫妻檔同時奪下影帝、影后與人氣獎。雖然在現場收穫熱烈掌聲，卻在頒獎結束後引爆韓國輿論強烈反彈，部分韓媒與網友幾乎呈現一致負面反應。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
返台養傷變惡鄰／楊宗緯回台當上社區主委 全家遭爆是惡鄰「破壞公物、隨地便溺」
歌手楊宗緯近年在中國大陸接商演、上綜藝節目賺得盆滿缽滿，但日前發生舞台意外掛彩。本刊接獲爆料，因傷返台休養的楊宗緯，竟然還選上自家大樓的社區主委，當得卻是民怨四起。有住戶批評楊宗緯一家都是惡鄰居，除了占用公共空間外，還破壞公物，家人更隨地便溺，有不滿的鄰居批評種種行徑「很缺德」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前