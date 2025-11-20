海劍二精準命中靶機 玉山軍艦彈箱漆上3枚黃星功標

（中央社記者游凱翔高雄20日電）兩棲船塢運輸艦「玉山艦」22日將開放民眾登艦參觀，雖為運輸艦但仍具一定防護能量，其中在海劍二防空飛彈發射箱上，可見被漆上3枚「黃星功標」，官兵說明，此為民國112年3月實彈演習時以3枚海劍二飛彈精準命中2架靶機，展現出優異防空能量。

國軍過去每年均有3場營區開放活動，因敵情威脅調整為一年一場，並由陸海空軍輪流舉辦，今年海軍主辦，22日於高雄鼓山的新濱營區舉行，並在今天上午進行全兵力預演，由海軍副司令敖以智中將主持。

近年台灣持續強化武器及儎台國造政策，這次營區開放亮點為開放民眾登艦國造新型救難艦「大武軍艦」、兩棲船塢運輸艦「玉山軍艦」。玉山艦部分，將開放參觀塢槽、醫務所、飛行甲板、海劍二型防空飛彈系統、駕駛台，民眾可在塢槽乾區近距離接觸4輛AAV7兩棲突擊車（指揮車、運輸車、救濟車、掃雷車），濕區則有4艘機械化登陸艇（LCM）。

玉山軍艦雖為運輸艦，但仍配備一定程度的武裝，包括可搭載最多32枚國造「海劍二」防空飛彈、2門方陣快砲、1座MK-75艦砲，並停放2架直升機，能在外海獨立執行任務。海軍邀請媒體下午登艦採訪時，便能看見在海劍二發射箱上的3枚「黃星功標」。

現場官兵說明，此為112年3月9日進行實彈演習時，由3枚海劍二精準命中2架靶機，展現優異防空能量，因此循例漆上功標。

至於標記星星的時機，以海軍為例，分為「黃星」與「藍星」，黃星用於飛彈；藍星用於火砲，只有砲塔看得到；若經射控雷達協助，讓火砲擊落飛靶，黃星、藍星分別存在於雷達、火砲上。如果戰時命中敵船，將不僅標記星號，有功人員將被授勳，有功艦船甚至還會插上「榮譽虎旗」，象徵成為戰功船。（編輯：蘇志宗）1141120