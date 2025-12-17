海劍羚飛彈測評通過 顧立雄：量產後部署

▲中科院研發的海劍羚飛彈系統。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 中科院研製的「海劍羚飛彈系統」已經在10月通過海軍作戰測評。國防部長顧立雄今（17）日表示，海劍羚未來將由海軍根據需求，在量產後放在適當的載台上，至於詳細如何部署，沒辦法在此說明。

立院外交及國防委員會今日邀請國家安全局局長蔡明彥、國防部部長顧立雄報告「台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形」，並備質詢。媒體詢問海劍羚專案進度，顧立雄會前受訪表示，海劍羚是中科院的科研案，經過作戰測評之後，已經成功，接下來將由海軍根據自身需求，在相關的載台上進行量產。

針對詳細的載台資訊，顧立雄表示，無法在此說明。

買不到公羊 中科院研發海劍羚防空飛彈

由美國與德國合作研發的RIM-116滾體飛彈（Rolling Airframe Missile），簡稱RAM，因為英文RAM有公羊的意思，因此又被稱為公羊飛彈，裝置在軍艦上稱為「海公羊」（SeaRAM）飛彈。由於飛彈發射時會不斷旋轉，因此被稱為滾體飛彈。



面對解放軍攻艦飛彈威脅，目前我國海軍艦艇最後一關攔截武器僅有方陣快砲單一選項，雖然其射速達每分鐘4500發，但是由於彈廂容量有限，一次只能夠應付2至3枚來襲的反艦飛彈，發射完畢必須再度裝填彈藥，且射程僅有1.5公里，面對飽和性攻擊顯得緩不濟急。

由於公羊飛彈系統由美德合作研發，迫於中國壓力，德國難以同意出售武器給台灣，因此中科院改良天劍一型防空飛彈，研發海劍羚飛彈系統，海劍羚發射器則以美製方陣快砲的底座為基礎，每套系統配備8或16枚影像式紅外線導引之海劍羚飛彈。



海劍羚飛彈具備多目標攔截能力，飛彈具備可折疊彈翼以縮小體積，且最大射程8公里，為方陣快砲的5倍，可提升海軍艦艇低空防衛及反攻艦飛彈能力。

▲中科院研發的海劍羚飛彈系統，以天劍一型飛彈為彈體。（圖／記者呂炯昌攝）

