海劍羚飛彈通過戰測 顧立雄證實：海軍依需要量產、部署適當儎台

國防部長顧立雄2025.12.17於立法院會前回應媒體詢問，談及義務役體位標準修改問題。郭宏章攝



自主國防研發傳出好消息，國防部長顧立雄今天（12/17）證實，中科院研發的「海劍羚」短程防空飛彈系統已經成功通過作戰測評，未來會由海軍根據需要進行量產，並且部署在適當的儎台。

昨天有平面媒體報導指出，中科院以「劍影專案」研發的「海劍羚」短程防空飛彈系統已經在今年10月通過作戰測評，未來將有機會部署服役。對此，中科院昨天回應，海劍羚防空系統確實於10月按核定計畫通過海軍作戰測評，但相關量產部署事宜，因涉及國防機敏事務，援例不予評論。

海劍羚短程飛彈系統的研製代號為「劍影專案」，海劍羚飛彈的作戰範圍約15公里，為擔負海軍艦隊防空的最後一道防線，必須克服海雜波對尋標系統干擾等難題，研發過程較原本的陸射劍二防空飛彈更複雜。

中科院的「海劍羚」短程防空飛彈系統有3種衍生款，分別是小型作戰艦艇的「獨立型」（12聯裝，發射箱搭載小型雷達、光電感測系統）、中大型艦艇的「戰系型」（24聯裝，由艦艇戰系提供參數及指令）、「陸基機動型」（24聯裝搭配機動雷達車）的飛彈系統。

由於應對海上威脅日益增加，海劍羚也強化其彈頭殺傷力，日前有軍方人士向媒體透露，為了提高殺傷能力，「海劍羚」的彈頭採用被列為「國家核心關鍵技術」、稱為炸藥之王的CL-20型高能火炸藥。

而中科院長李世強中將本週一（12/15）於立法院備詢提到，中科院所研製的攻擊型自殺無人艇今年的測試便搭載CL-20來增加爆炸效能，初步規劃CL-20也將運用於國軍所有自製攻擊載具上，包括無人艇、無人機，以發揮攻擊效益。

