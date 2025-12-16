海劍羚飛彈通過海軍戰測 擔負艦艇防空最後防線

（中央社記者游凱翔台北16日電）國家中山科學研究院研製的「海劍羚飛彈系統」搭載被稱為炸藥之王的CL-20型高能火炸藥，為艦艇防空的最後一道防線。中科院今天證實，10月已按核定計畫通過海軍作戰測評，但相關量產部署事宜，因涉及國防機敏事務，援例不予評論。

由中科院研製的海劍羚飛彈系統為短程防空系統，過去因測試面臨諸多問題，國防部同意展延，海軍參謀長邱俊榮中將去年在立法院外交及國防委員會提到，「仍有精進空間」；民進黨立委王定宇也指出，「不能為了達標而達標」。

廣告 廣告

據了解，海劍羚已在近期於海軍艦艇完成作戰測評，並成功命中靶機，海軍後續將視狀況建案，並正式進入量產；中科院接受中央社訪問回應，海劍羚防空系統確實於10月按核定計畫通過海軍作戰測評，但相關量產部署事宜，因涉及國防機敏事務，援例不予評論。

海劍羚飛彈系統的研製代號為「劍影專案」，為擔負軍艦防空最後一道防線，必須克服海雜波等難題，因此研發過程相對複雜。海劍羚有三種衍生款，分別是小型作戰艦艇的「獨立型」（12聯裝，發射箱搭載小型雷達、光電感測系統）、中大型艦艇的「戰系型」（24聯裝，由艦艇戰系提供參數及指令）、「陸基機動型」（24聯裝搭配機動雷達車）的飛彈系統。

海劍羚的作戰範圍約15公里，軍方人士日前證實，為了提高殺傷能力，彈頭採用被列為「國家核心關鍵技術」、稱為炸藥之王的CL-20型高能火炸藥。中科院長李世強中將15日於立法院備詢提到，中科院所研製的攻擊型自殺無人艇今年的測試便搭載CL-20來增加爆炸效能，初步規劃CL-20也將運用於國軍所有自製攻擊載具上，包括無人艇、無人機，以發揮攻擊效益。

國軍裝備研發流程初步分5大階段，分別是：概念展示、工程發展階段、研發測評（未到軍種）、作戰測評（軍種）、量產；其中工程發展階段會視情況與概念展示合併。（編輯：林興盟）1141216