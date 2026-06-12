海力士又失火「半個月燒2次」 記憶體影響情況 官方回應了

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韓國晶片大廠SK海力士（SK Hynix）再度傳出工安事故。位於忠清北道清州的第四園區M15X廠房，12日上午驚傳火警，約4000名員工緊急疏散，其中8人因頭暈等不適症狀送醫觀察。由於該廠區是SK海力士重要的DRAM、NAND Flash以及高頻寬記憶體（HBM）生產基地，事故消息曝光後，也引發市場對全球記憶體供應鏈穩定性的關注。

根據韓國媒體《News 1》報導，火警發生於當地時間上午9時50分左右，起火地點位於清州第四園區M15X廠房二樓氣體室。事故發生後，M15與M15X廠區內約4000名員工立即撤離現場。所幸火勢由現場作業人員迅速撲滅，未進一步擴大，目前尚未傳出重大傷亡或氣體外洩事件。

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SK海力士表示，初步研判事故發生於氣體相關作業過程，至於確切起火原因仍有待相關單位調查。由於部分員工尚未返回工作崗位，公司也正同步確認生產設備與產線是否受到影響。不過官方強調，目前DRAM、NAND以及HBM等主要產品生產線仍維持正常運作，預估不致影響整體供貨。

值得注意的是，這已是清州廠區近期發生的第二起火警。早在6月1日，連接M15與M15X的氣體室便曾發生火災並伴隨氟氣外洩，當時造成約3600名員工緊急疏散。除此之外，6月10日又傳出半導體製程常用化學品TMAH（氫氧化四甲銨）液體外洩事故，導致2名員工送醫；5月及今年1月也分別發生設備起火與化學物質接觸事件。

短短半年內接連爆發多起工安事故，讓外界開始質疑SK海力士的安全管理機制是否出現問題。韓國危機管理專家指出，依據「海因里希法則（Heinrich's Law）」，重大事故發生前往往伴隨大量輕微事故與異常徵兆，若未能及時改善，未來恐面臨更大的安全風險。

面對外界疑慮，SK海力士日前已宣布啟動全公司安全體系總檢查，針對高風險作業區域、生產設備及合作廠商進行全面盤點，希望找出潛在風險並完成改善措施。

（封面圖／翻攝自Google Maps）

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