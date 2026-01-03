海協會長張志軍：青年要做兩岸和平捍衛者

（中央社記者李雅雯台北3日電）海協會長張志軍發表新年寄語。張志軍表示，海協會在新的一年裡將一如既往地與台灣民眾擴大交往、增加交流、深化合作、凝聚認同，尤其青年要做兩岸和平捍衛者。

中國大陸海峽兩岸關係協會（海協會）會長張志軍在今年第1期兩岸關係雜誌發表題為「行而不輟、共臻新程」新年寄語。

張志軍細數2025年發生事件。他說，2025年「紀念抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」、設立「台灣光復紀念日」、舉行「紀念台灣光復80週年大會」，這些激勵兩岸繼承和發揚愛國主義傳統、偉大抗戰精神。

他提到，2025年積極推動兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、推進兩岸融合發展示範區建設、增進兩岸利益福祉，「堅持一個中國原則和九二共識」。

張志軍表示，2025年是海協會工作服務大局、務實篤行的一年，在反對台獨分裂、推動交流合作、妥處涉台突發事件、維護民眾權益等方面努力，「我們不斷強化九二共識正確認知，深入闡釋九二共識不容否認的歷史作用和不可替代的重要價值」。

他說，兩岸特別是青年，必須從民族整體利益和長遠發展出發，做中華文化守護者、民族復興同行者、兩岸和平捍衛者。

展望2026年，張志軍指出，海基會將一如既往地與廣大台灣民眾擴大交往、增進交流、深化合作、凝聚認同，「與各位老朋友、新朋友、年輕朋友一道，共同推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業，攜手書寫民族復興宏偉篇章」。

海協會與台灣海峽交流基金會（海基會）聯繫機制實為持續停擺中，原因在於海協會設置政治前提。時任總統蔡英文就職後，海協會隨即於2016年5月21日發表「負責人就今後兩會授權協商和聯繫機制表明態度」。

海協會當時表示，「我們在九二共識基礎上推動兩岸協商談判的主張和誠意不會改變。只要海基會得到授權，向海協會確認堅持九二共識這一體現一個中國原則的政治基礎，兩會授權協商和聯繫機制就能得以維繫」。（編輯：周永捷）1150103