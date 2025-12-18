海南全島正式「封關」打造全球最大自由貿易港

（德國之聲中文網） 中國官方周四（12月18日）宣布，在全球面積最大的自由貿易港——海南自貿港（FTP）正式啟動全島特殊海關監管運作。此舉被廣泛視為中國在應對全球保護主義升溫、推動貿易自由化方面的裡程碑式嘗試。

根據新安排，海南島被劃定為“特殊海關監管區域”。其運作核心被概括為“一線放開、二線管住”。所謂“一線”，是指海南與境外（包括港澳台）之間的貿易往來將更加自由；“二線”則指從海南進入中國內地的貨物，將實施標准的進口監管措施。

“零關稅”範圍大幅擴張

隨著封關運作的啟動，海南自貿港的零關稅產品比例從原先的21%大幅提升至74%，相關免稅項目從1900項擴充至6600項以上。

廣告 廣告

這意味著，諸如勞力士（Rolex）、路易威登（LV）等國際高端品牌有望逐步在島內實現零關稅銷售。此外，一項關鍵政策規定：凡在海南加工的進口原材料，若加工增值達到或超過30%，其產品在銷往中國內地時可免征進口關稅。

分析人士指出，盡管海南目前的物價水平相較於鄰近的廣東省更高，但封關帶來的超低關稅預計將顯著帶動當地線下實體消費的增長，特別是對於每年冬季前往海南避寒的龐大游客群體而言。

戰略地位：再造“深圳特區”的野心

海南自貿港的建設目標是在本世紀中葉將其打造為具有全球影響力的貿易中心。北京方面對海南的期待往往被解讀為試圖再造一個“深圳特區”，甚至有觀點認為其長遠目標是取代香港，成為中國通往東南亞的出口樞紐。

然而，也有分析指出，考慮到目前中國對外匯監管的需求，香港作為國際金融中心的地位短期內仍難以被取代。同時，海南目前作為“社會主義前提下的特殊監管區”，其國際化進程仍面臨一些實際挑戰。

據包括《風傳媒》在內的媒體報道，，雖然海南已為島內企業開放了國際互聯網接入服務，但部分初創企業反映，目前仍存在“費用高昂、流程復雜、訪問受限”等問題，實際體驗尚待優化。

特殊日期與區域競爭

值得注意的是，封關日期12月18日恰逢1978年中國開啟改革開放路線的周年紀念日。

海南曾是中國最早的特區之一，如今則在醫療、教育等服務領域進一步放寬了外資准入。官方數據顯示，自2020年總體方案發布以來，已有超過9600家外資企業在海南落戶。

在南海局勢不斷升溫的背景下，海南的戰略地位也愈發凸顯。將海南打造為免稅區域，也被視為中國通過經濟手段維護地區局勢穩定、與鄰國越南等東南亞國家進行貿易博弈的重要策略。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 德才 (綜合報道)