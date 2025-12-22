海南封關對比一口通商 皇權特許的邏輯不變

中國北京故宮。(Canva)

2025年海南島正式啟動全島封關，這場被官方定調為對接國際的高水平開放，若置於歷史長河檢視，竟與1757年清朝乾隆皇帝的「一口通商」有著驚人的同構性。





兩者雖跨越三百年，卻共享同一套統治邏輯：在絕對集權的框架下，試圖將「經濟輸血」與「政治風險」進行精準的物理切割。





清朝設立廣州十三行，是為了在吸納西方白銀的同時阻擋「夷人」思想；今日的海南封關，則是透過瓊州海峽與嚴格的「二線」海關，打造一個現代版的隔離區。

在這裡，資本主義式的自由流動被允許，但被嚴格限制在島內，絕不容許其外溢衝擊內地的政治與社會秩序。這本質上是一場「受控的自由」實驗，試圖在紅色江山中植入一個不會擴散的經濟發動機。





更深層的看，這種模式的核心在於「特許」。清朝的行商依靠皇恩壟斷貿易，今日海南的「零關稅」紅利同樣來自最高領導人「親自謀劃」的政治意志，而非穩定的法治。





這種由上而下的恩賜，勢必催生出一批現代版的「皇商」。即掌握免稅牌照與土地開發權的國企或權貴資本。他們通過政策租金獲取暴利，而因為財富來源於權力的簽字，他們將成為政權最堅定的擁護者。





總結來說，海南封關不只是經濟戰略，更是一種精密的統治藝術。它一方面建立防火牆隔離外部風險，另一方面通過利益輸送培育效忠的特權階級。



從廣州到海南，中國統治者始終在尋找那把既能打開金庫大門、又能通過「特權換忠誠」來鎖住政權安全的鑰匙。