「海南封關」影響台灣？ 翁履中示警多重壓力：不能只靠軍備

大陸「海南自由貿易港」18日起正式啟動全島封關，海南全島將成為海關監管特殊區域，實施以「『一線』放開、『二線』管住、島內自由」制度，海南對境外（包括港澳台）貿易大幅開放，同時加強對進入大陸的貨物流動控管。對此，旅美教授翁履中指出，海南自由貿易港的啟動，是一場值得高度警覺的「制度實驗」，示警台灣若受限於意識形態，和對世界局勢缺乏認識，恐錯失自己該掌握的選擇權。

海南省啟動全島封關，被外界視為這座新自貿港承載著「打造下一個深圳」，甚至「取代香港」的戰略野心，成為大陸通向東南亞與全球市場的新窗口。而海南的開放程度遠高於其他大陸自貿區，透過實體經濟、政策誘因與制度設計，試圖吸引國際企業與資金進入，進而打造「海南模式」，一種既能維持大陸政治控制又兼容部分全球經濟規則的開放樣貌。

對此，翁履中表示，海南自由貿易港的啟動，正是一場值得高度警覺的「制度實驗」。北京把海南島打造成特殊關稅區，不是「香港模式」的複製，而是一個升級版本，不再強調金融自由，而是強調可控的開放與制度創新。

翁履中說明，台灣面對的一種世界上罕見的多重壓力，一方面有美國在安全上支持，卻在貿易與科技上讓台灣感覺到不受重視，甚至覺得是被佔盡便宜掏空台灣；「另一方面，北京在對你施壓的同時，卻也設計出讓台灣在所得分配不均下，相對剝奪感強烈的民眾，能感覺到自己既不用面對戰爭，又能維持生計的制度模板。」

綜上所述，翁履中認為，台灣的安全不能只靠國防和軍購，真正能撐住台灣的是經濟實力、制度穩定與社會信心。這不是反對備戰，而是提醒備戰不能成為台灣唯一的國安策略，「說穿了，其實就一句話：台灣不能窮。」

翁履中也感嘆，海南自由港的制度設計與開放戰略，是一個需要深度研究與警覺的訊號，但台灣社會卻幾乎沒有討論，且總是自詡站在民主的價值，但在國際政治現實的兩強角力中卻迷了航，對世界局勢的資訊與理解上嚴重不足。若台灣陷入無止境的政治攻防與「戰爭時間表」的恐慌想像，那真正危險的，是因為受限於意識形態，和對世界局勢缺乏認識，錯失了自己該掌握的選擇權。

