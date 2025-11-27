海南激戰 看見100位臺灣老球員搶灘海南島

美國洛城大衛隊的主將顏丁貴，60歲以後因為狂打籃球挽回健康，在海南島籃球賽大出風頭。 (魏冠中攝影)

北京亞運女籃銅牌國手祁慶璐，公職退休後專心打球旅遊，是銀髮族最開心的三分球射手。 (魏冠中攝影)

【互傳媒／記者 魏冠中／海南島海口 報導】60歲以後如何維持健康?70歲以後可以參加籃球活動嗎?臺灣最近有一百多位78歲到60歲的銀髮族爺爺奶奶結伴去海南島旅遊，這些接近七老八十的爺爺奶奶是參加海南島兩項籃球賽，讓大陸同胞見證到寶島臺灣籃球老爺和老奶奶的活力，也令大陸和海南島青少年和中壯年晚輩訝異於中華民國的老人家活力充沛，臺灣地區的高齡長者擁有令世人羨慕的健康醫療照顧。

顏丁貴，澎湖人，現年69歲，是臺灣知名貿易及服飾行業大亨，他在過去40年親手開創的服裝業版圖工廠遍及臺灣和大陸沿海各省，最近20年更擴及到東南亞越南、寮國、緬甸、高棉等大小國家，成為當地工業區的重要台商投資夥伴。

丁貴的外號叫做地瓜，從小在澎湖念書就愛打籃球，退伍後留在臺灣打工創業，夫妻倆同舟共濟合力打拼事業，40歲以前就小有所成，積極開發大陸沿海珠三角和長三角的生產線，也因而成為果嶺上談生意的最重要舞台，但十多年前逐漸感覺身體負荷不了，日積月累的應酬宴飲把身體喝垮了，他的澎湖青梅竹馬同學勸他重返籃球場打球流汗排毒，經過10年左右每天晨起六點出門打籃球的激烈運動，竟然達成排毒治癌的積極效果，重新拾回健康。

兩年前，地瓜退休了，把事業交給下一代處理，他開始跟著小學同學南來北往，參加北中南各縣市的銀髮族籃球賽，漸漸把體力速度技術打出來了，最近更大膽決定，加入美國洛城大衛籃球隊，夫妻倆攜手飛奔海南島，參加在海南島的中老年籃球賽，更將70歲籃球人生發揮到極致。

美國洛城大衛籃球隊，是創辦於台北市中正運動中心的一位華裔美籍天主教神父伍國超搞起來的，伍神父在9年前從洛杉磯神職退休，回到台北市重拾打籃球興趣，以及在籃球場上找到十幾位同齡的籃球老將一起天天在他家裡架橋，打起大學時期最快樂的休閒橋牌生活，開啟他65歲退休後重返臺灣(他是澳門僑生，畢業於台北師範大學)的黃金單身漢生活。

伍神父組洛城大衛籃球隊是仿效台北名人籃球隊的組隊模式，找到很多並非甲組球員或籃球國手出身的籃球門外漢，大家天天清早打籃球，逐漸合流起來自己出錢作球衣，巡迴北中南各縣市參加老人籃球賽，也不在乎滷肉腳球技和場場慘敗的結局，他們就是快樂打球，分享樂趣，以及共享老年旅遊的化療(話聊，也就是有共同話題可聊)。

本屆海南島的國際籃球賽有海口市(省會)、文昌縣(文城區)兩地，前後賽事相差5天，所以很多臺灣球友能抽空去南方港口三亞市玩幾天，文昌的比賽期間還可以免費欣賞衛星火箭發射秀，所以除了台北名人隊、中華小馬隊之外，洛城大衛隊、大同樂馬隊也有大半數球友要在海南島停留將近二十天，玩旅遊籃球樂。

洛城大衛隊號稱是美國人球隊，其實全隊球員都是住在臺灣的老人家。 (魏冠中攝影)

