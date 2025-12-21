海南自貿港啟動買氣上升 居民質疑物價大漲薪資不漲

（中央社台北21日電）中國海南自由貿易港18日起啟動全島封關。綜合中國官媒報導，18日三亞國際免稅城進店人數逾3.6萬人次，年增逾60%，銷售額更年增85%；元旦前後飛往三亞的機票預訂量也年增51%。但有出身海南的中國歌手公開質疑，封關對海南人沒有任何好處，收入未見增加，但物價卻告大漲。

被中共總書記習近平視為重大政策的「海南自由貿易港」，18日起正式啟動全島封關，以「境內關外」的方式運作，也就是在關稅上與中國其他地區作區隔。依中國官方規劃，海南島內可享受「零關稅」的商品範圍，因這一政策大幅增加到6600多個稅目。

廣告 廣告

三亞日報報導，18日封關第1天，三亞免稅銷售「成績亮眼」，全市免稅銷售額達人民幣1.18億元（約新台幣5.3億元）。其中，三亞國際免稅城進店人數逾3.6萬人次，年增逾60%；而銷售額年增率更達85%。

央視新聞報導，中國線上旅遊平台數據顯示，元旦假期前後飛往海口、三亞的機票預訂量分別年增19%及51%，假期前北京飛三亞及假期結束三亞飛上海的票價，都已漲到逾2000元；而同一期間，從中國境外飛往海口的機票預訂量也年增40%；春節期間預訂量更年增逾1倍。主要客源則是俄羅斯、新加坡、澳洲、馬來西亞等國。

儘管如此，中國網路上質疑海南封關做法的聲音仍然存在，且多數來自海南本地的網友。其中，出身海南的中國歌手趙柔柔18日透過自己的新浪微博帳號公開表示，作為海南長大的她，想替廣大海南本地島民說句公道話。以前海南搞的「國際旅遊島」和這次搞的封關運作，對海南本地人一點好處都沒有。

趙柔柔提到，很多海南人都說，封關前當地物價比以前更高，特別是蔬菜和肉類明顯漲了很多倍，且餐廳賓館「聽說封關了就使勁的漲價」，點外賣的價格都比中國其他地方高很多，但本地人月薪依然是1800到3000元，物價比深圳貴，工資卻比深圳低約5倍。

她說，海南優勢是「空氣好，四季如春，風景好」，所以「適合有錢人或者有退休金的老人來養老」，至於年輕人要去找工作就不適合了，因為「賺得還沒有花得多」。

趙柔柔強調，以上句句屬實，「你們不相信可以來海南考察一下，問一下本地人就知道了」。不過，她這篇貼文不久後即被網管刪除。

但趙柔柔19日繼續發文說，「什麼都是假的！把物價降下來，工資漲上去！讓普通海南老百姓真正享受實實在在的福利才是真的」。而不是「一會東的一會西的，搞一次『國際旅遊島』物價上漲5倍，這次又搞什麼封關物價又上漲5倍，加一起20多年時間物價上漲10倍以上」，但好多本地人的工資，一直是1800元到3000多元之間。（編輯：邱國強/謝怡璇）1141221