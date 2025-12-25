海南自貿港啟航 台灣要加油

正當國內還在為兩岸僵局頭痛不已之際，中國大陸18日正式啟動海南自由貿易港，將整座島規畫為「境內關外」的特殊海關監管區，讓進口到島內且留在島內使用的貨物可享受零關稅等優惠。中共將之視為推進經濟發展的重要里程碑，也代表了中國大陸在對外開放的政策決心。

大陸官方媒體的評論就指出，從1988年正式啟動的海南經濟特區走到今天，見證了大陸經濟突飛猛進的歷史，也把海南自由貿易港打造成為引領新時代對外開放的重要門戶。

很顯然，北京不滿足於當前經濟規模現況，現在更有企圖心要打造海南成為連接太平洋與印度洋的重要管道。根據官方統計，自從大陸於2020年發布《海南自由貿易港建設總體方案》以來，5年多來已經吸引176個國家和地區投資，總金額高達1025億元人民幣，且境外直接投資約97.8億美元，成績斐然。

基本上，北京在推進全新經濟政策時，通常會選一個區域作為試驗場，就像當年選擇深圳為經濟改革開放的示範區，邊做邊修正，一方面吸納國際社會最新經濟規則，另一方面也掌控發展節奏。按日後整個大陸發展概況來看，這種方式既不會對現有體制造成太大衝擊，也讓舊社會有時間及餘力接受新思想新規則。

根據路透分析，中共規畫海南全島封關是一項戰略策定，希望將海南打造為接軌國際的試驗田，對外展示開放決心，並為加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》等高標自貿協定累積經驗。報導也提到，若中共希望該項計畫實施順利、並能成功化身為大陸其他自貿區的試金石，仍需要法律、金融、治理等全面配套改革，才有機會吸引國際投資和信任。

不可否認，由於大陸政治體制與民主國家不同，因此各國難免對中共缺乏信任感，這是北京當局必須面對且解決的問題，否則要達成恢復大國地位及民族復興的遠程目標有相當難度。

早前就有開發海南島的聲音。時任行政院長的前副總統連戰曾於1994年訪問新加坡，與總理吳作棟洽商由台灣出資、新加坡出人且掛名成立「新加坡公司」，聯合開發海南島。很顯然，兩位領導人深謀遠慮，早已看到海南島串連中國大陸及東南亞經濟整合的重要性，當時採訪的大陸記者很快就傳回這訊息給北京，遂有了類似的開發計畫。

由於當時的兩岸互信低，因此該計畫胎死腹中，不過新加坡仍積極協助海南與外界接軌，可惜台灣礙於兩岸僵局而無法參與，否則定能適時改善雙邊關係。

若當時構想能付諸實施，再搭配當年推動的「亞太營運中心」，或許我國能更早一步與東協國家深化經貿整合，有機會藉由彼此合作成為RCEP創始國成員，現在也不會面臨被邊緣化危機。

中共將海南島視為境外免關稅區，在海南設廠加工後的新價值超過30％，運回大陸不用繳關稅，這對台商或外資都有極高吸引力。據筆者瞭解，已經有很多台商到海南探尋商機，希望借重海南連接東協的地理位置優勢及進入大陸市場的便利性，同時進軍搶占RCEP市場。雖說目前大陸經濟仍處於重振階段，但總有反彈回升的時候，屆時站穩腳步的企業商家勢能順風而起。

面對中共的強烈企圖，台灣不能躊躇不定，應加大兩岸經貿合作與對東協的投資，雙管齊下才能盡速提前布局、搶占先機。筆者希望民進黨政府能回歸《中華民國憲法》之兩岸定位，以務實態度處理兩岸事務，集中全力發展經濟，讓兩岸不再受到戰爭陰霾的困擾，改造台海為和平之海。若能成功，定將是中華民族之福、人民之幸！（作者為中國國民黨大陸地區黨代表）