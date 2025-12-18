海南自貿港 學者：現階段劍指美國、中長期對台統戰

針對中國啟動海南自由貿易港的戰略目標，學者劉德海今天(18日)受訪時分析，此事現階段涉及中美博弈，在美國走向保護主義之際，海南自貿港是中國繼續開放並吸引更多經貿夥伴的最好機會；而中、長程戰略意圖則與台灣有關，「海南模式」或許會變成中國對台統戰的樣板，同時也將海南自貿港做為中國挑戰世界第一大經濟體的試點重鎮。

中國正式啟動海南自貿港，根據官媒說法，此事由中共總書記習近平親自謀劃、親自部署、親自推動；還提到海南島地處連接太平洋、印度洋要道，是進入中國大市場的橋頭堡，在百年變局加速演進的背景下，海南自貿港的封關運作具有特殊戰略意義。

廣告 廣告

政大國際事務學院WTO研究中心主任劉德海表示，有別於「西方式」的香港，中國有意將海南建設成為一個「中國式」的自貿港，而所謂「中國式」，就是以中國自己的制度處理，而不像香港的金融、航運等業務至今仍使用西方制度。

另一個不同點，劉德海指出，香港偏重服務貿易，海南則因面積遠大於香港，所以還能發展商品貿易；換言之，海南自貿港的功能將比香港更為全面，涵蓋服務與商品，「潛力大過香港」。

了解上述背景後，緊接的問題就是這項舉措的戰略意圖，劉德海以現階段與中長程切入分析。首先是現階段，當前世界貿易處於美國愈來愈保護的狀態，中國則欲藉機吸引更多經貿夥伴，戰略上就是針對美國，劉德海說：『(原音)尤其這個時候是美國往裡面、走保護主義路線時候，這個是中國走出去，然後吸引更多經貿夥伴的最好機會。』

至於中、長程，劉德海認為台灣正是對象之一，北京有可能想以「海南模式」來取代已經有好幾年不再提出的「香港模式」對台進行統戰。劉德海說：『(原音)什麼叫做統戰？你統戰就要有這個本事給人家產生一個positive image，因為現在從中國的角度來看，香港已經被西方汙名化了，那海南島本來就是中國的，我現在開放了，海南島人也很高興，假如做得比香港做得更好的話，反過來就是給台灣講說「你回歸祖國以後就是這樣」，所以既可以對抗美國，又可以吸引台灣。』

中、長程戰略目標的另一對象則是中國自己，劉德海研判海南自貿港就像北京一直擅用的「試點」做法，如果能夠成功，將成為中國未來發展的「樣板」，因為中國的目標是成為世界第一大經濟體，但要達成，就必須具備相當程度的自由化，中國利用海南自貿港來「練習」，練習的內容是「既有中國制度，但也有西方自由民主的感覺」。

總結而言，劉德海表示，海南自貿港在戰略層面，現階段針對美國，中長程則是針對台灣，並為未來成為世界第一大經濟體做好試點準備。

延伸閱讀

推進經濟全球化新引擎？海南自貿港的困境和挑戰