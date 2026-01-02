海南航空空姐「佩戴髮簪」恐成暗器？網友批：又尖又長不安全

大陸海南航空空服員頭上佩戴「髮簪」，近日遭網友質疑有安全疑慮，稱髮簪「又尖又長，有點害怕」，有人認為不必過度緊張，但也有人表示恐成「暗器」，傷及乘客或空服員，對於這項疑慮，海南航空也出面回應。

海航空姐頭上佩戴髮簪，遭網友質疑有安全疑慮。（圖／翻攝新浪微博）

《極目新聞》報導，發文網友表示，「看這個簪子又尖又長，有點害怕。」並曬出海航空姐頭插髮簪的照片，有網友贊同表示，雖然理解航空公司希望展現「東方古典美學」，但仍忍不住擔心，「在萬米高空遇到突發狀況，髮簪會不會變成『暗器』？」

不過，報導引述有網友指出，海航空姐的髮簪「看起來並不尖銳」，「真沒事，我上次還用它開快遞，結果直接折斷了。」

至於一般旅客是否能「頭插髮簪」登機，報導諮詢大陸4個城市的機場安檢人員，對方均表示，若髮簪不尖銳、長度適中，原則上可隨身登機，但仍須以現場安檢判定為準，「若未通過安檢，需辦理托運」。

至於海航旗下兩家航空公司客服回應指出，空服員佩戴的髮簪「頂部是鈍的，並不尖銳，沒什麼危險性」，另一名客服則回應，航空公司「一定會保障旅客與空服人員的安全」。對於外界疑慮，海南航空客服進一步指出，髮簪屬於裝飾品，「沒有尖銳部分」，至於具體材質「不便對外透露」。

