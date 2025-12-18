海南「全島封關」！免稅買Iphone17可省近3千

中國大陸的海南島自由貿易港18號起正式啟動全島封關。（示意圖／Pexels）





中國大陸的海南島自由貿易港18號起正式啟動全島封關！這並不是封島喔，而是可享零關稅政策，免稅商品項目多達6600個，成為遊客海島旅遊熱門選項之一，針對貨物進出口也更快速便利，降低企業進口成本，提升海南對外貿易的重要地位。

海南島百貨公司免稅店比以往人潮還多，因為18號起正式海南全島封關的第一天。

央視記者孫艷：「這也是海南自貿港封關運作後，第一批0關稅的進口商品，海關快速驗行，整個通關時間節省了近4小時。」

所謂封關可不是封島，而是針對海關解封，海南自貿港全島封關意思是，一線放開對於國際進出口貿易更便利快速，二線管住重點管理通往大陸各地的貨物稅收和防止走私，實施島內自由，但這也有可能進一步影響大灣區香港在國際貿易的重要性。

海口產業園區工作負責人：「企業能夠利用自貿港的政策，利用在國內的一些市場優勢，能在海南打造一個出海的基地，通過海南連接全球的資源和市場。」

為了促進經濟帶動內需外銷，海南自貿港被賦予更重要地位與任務，其中零關稅政策讓免稅品從1900多項增加到6600多項，以iPhone 17 Pro Max為例，免稅價9299元（人民幣）電商平台9999元，在海南買就便宜7百人民幣，這就吸引不少旅遊商機，尤其是針對俄羅斯人又有免簽優惠，海南島成為俄羅斯海島旅遊的熱門選擇。

俄羅斯遊客：「我很喜歡，這裡有很多國際和奢侈品牌，其中一些品牌在俄羅斯買不到。」

白俄羅斯遊客：「對於我們來說，這裡沒有感覺是一個陌生國家，是很友好的國家。」

不僅旅遊吸引力大增，針對跨境貿易國際物流電商等也都有相對紅利，低稅率促進人才創業，降低企業進口成本一到兩成加速物流通關等，北京有意加重海南島對外貿易的地位重心轉移，聯手大灣區帶動經濟發展。

