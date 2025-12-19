海南「超級免稅島」正式封關！iPhone狂降3100元 勞力士現省13萬

海南自由貿易港正式封關，在大陸境內劃出關境線，打造了一座超大型免稅島。這項醞釀五年的政策將使企業成本大幅降低，並讓精品、3C產品等6600種商品享有零關稅優惠，佔比高達74%。例如iPhone17 Pro Max在海南購買比電商平台便宜3100元台幣，而市價10萬人民幣的勞力士手錶，在海南只需約7萬人民幣，價差超過13萬台幣。此舉不僅刺激內需經濟，也吸引外資進駐，但是否會挑戰香港免稅天堂地位，引起國際關注。

分析指出，在大陸仍嚴格控管外匯的前提下，香港短期內仍難以被海南取代。（圖／CCTV+）

海南自由貿易港的「封關」並非封島，而是在大陸境內與海南島之間劃出一條關境線，簡化貨物流通程序，將海南轉變為超大型免稅區。一家位於海南的濃縮湯品工廠每天使用240噸進口豬骨，該工廠業者表示，新政策下原材料成本將減少12%，一年可省下約3.7億元台幣的原材料關稅。

在新政策下，零關稅商品從1900種增加到6600種，佔比高達74%。大陸央視記者介紹，無人機、掃地機器人等15種小家電也被納入免稅清單，購買高清無人攝影機可節省數百元人民幣。除了零關稅刺激內需經濟外，海南同步推動更低稅率、更寬鬆的投資貿易制度，以吸引外資進駐。

中國工商銀行海南分行副行長李鵬表示，對企業來說，在海南的交易就像在境內換人民幣一樣直接，不需要事先審批。這項由大陸國家主席習近平親自謀劃的自由貿易港計劃，被德國之聲分析為大陸希望再造一個深圳特區，同時也挑戰香港免稅天堂地位。

然而，分析指出，在大陸仍嚴格控管外匯的前提下，香港短期內仍難以被海南取代。這項重大經濟政策的實施將為海南帶來新的發展機遇，也為民眾提供更多優惠購物選擇，成為大陸內部經濟發展的新亮點。

