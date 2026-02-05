海員新星培育計畫2.0加碼補助

航港局推動海員新星培育計畫，將補助乙級船員養成訓練費用，鼓勵民眾投入航運產業。(航港局提供)

記者郭基生／基隆報導

為因應國內線航運人力需求及船員年齡結構老化問題，航港局持續推動「海員新星培育計畫二點０」，透過大幅補助乙級船員養成訓練費用，降低進入航運門檻，鼓勵青年及有志轉職民眾投入航運產業，為國內海運注入穩定新血。

航港局表示，乙級船員是船舶上最基層、也是最不可或缺的實務人力，工作內容涵蓋艙面、輪機及事務等部門，包含水手、機匠、大廚及服務人員等職務，成為乙級船員不必具備航海背景，只要年滿十六歲並通過體檢，即可報名參加乙級船員養成訓練班，透過完整課程培訓，取得合法船員資格並上船服務。

廣告 廣告

航港局指出，「海員新星培育計畫二點０」聚焦國內線航運人力培育，對於經航商推薦或自行招募之學員，只要完成僱用意向書或簽訂僱傭契約，並順利完成乙級船員養成訓練及評估合格，即可獲得訓練費用最高九成的補助，中低收入戶更可全額補助，大幅減輕學員經濟負擔，讓更多青年能安心投入培訓。

航港局並表示，隨著國內海洋觀光發展、離岸風電產業成長，以及國內線船員人力需求增加，乙級船員仍具實質就業市場，以一一四年為例，乙級船員訓練班結訓合格九十三人，其中就有七十五人順利媒合至航商任職，就業媒合率達八成，已有效銜接訓練與就業，學員取得乙級船員資格後，短期內航商若無立即派船需求，可安排岸勤工作或替補休假船員，讓新進船員提前熟悉船舶運作與團隊合作，縮短實際上船後的適應期，提升整體航安與營運穩定性。

航港局呼籲有志投入海運產業的青年與轉職民眾，可把握「海員新星培育計畫二點０」補助資源，踴躍報名乙級船員養成訓練班，相關資訊可上網查詢。