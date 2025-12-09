海嘯太慘痛！日民眾熟讀民防手冊 聽警報即避難

地震來襲，大家都知道要先找掩護，但是當晃動停下，要怎能逃？逃去哪？（示意圖／unsplash）





地震來襲，大家都知道要先找掩護，但是當晃動停下要怎能逃？逃去哪？不少台灣人傾向在家掩蔽。反觀日本有311海嘯慘痛經驗，當青森昨（8）日發生規模7.5強震，第一時間許多民眾靠自衛隊指引，前往自衛隊基地避難。

警報大作，震度來到7級，台灣位處地震帶上，這樣的情景並不少見。地震來襲，大家都知道要先找掩護，但是當晃動停下之後，你是留在家裡還是往外逃？

退役的資深消防員指出，晃動停止後至少再等10秒，確認沒有餘震，下一步移動到空曠處，再下一步，萬一住家有狀況再進行安置。但多半地震發生後，多數台灣人傾向在家掩蔽，反觀日本青森昨日發生規模7.5強震。

日本首相高市早苗：「在警戒區域的民眾們，今後一週請密切留意氣象廳及地方政府的資訊，同時也請準備好，一旦感到搖晃，就能立即避難的體制。」

自衛隊在路上引導民眾，儘速前往避難所，而且位於青森八戶市的海上自衛隊基地，也湧入超過600位居民避難。對比台灣發生地震，多半警消在第一時間抵達，住戶不會直接前往軍事要地，軍隊協助災後搶救，台日避難狀況有些許落差。

淡江大學戰略所博士舒孝煌：「（自衛隊）被定位為準軍事組織，台灣在必要的時候，國軍也可以執行救災任務，開放收容災民，其實也有這樣相關的做法，只是可能比較不像日本這麼主動。高雄氣爆等等的，其實都有使用國軍營區來進行收容。」

事實上，日本人因311海嘯有慘痛經驗，因此聽到警報，更傾向接受自衛隊指揮去避難。

全球防衛雜誌採訪主任陳國銘：「（日本人）他們真的很仔細閱讀民防手冊，萬一天災來臨的時候，地震或是說戰爭來的時候，我要躲哪裡，我要準備什麼東西，那不只是民間廠商，連一般民眾都會予以落實。」

日本這回地震加上海嘯警報，人人自危迅速避難，台灣同樣位處地震帶，同樣不可掉以輕心。

