海嘯沖壞蚵棚 青森土壤液化 乘客困新幹線列車一夜

日本青森7.5強震，除了各地天搖地晃外，岩手縣的海岸邊，也觀測到出現海嘯，不少蚵棚被大浪沖壞，青森縣則出現土壤液化現象。另外東北新幹線列車，因為強震卡住，乘客困在車廂一整夜，今天才順利抵達東京。

日本青森縣8日發生規模7.5地震。（圖／達志影像美聯社、Kyodo News）

日本青森縣週一晚間發生規模7.5強震，造成各地天搖地晃，並引發一系列災情。岩手縣海岸邊觀測到海嘯，蚵棚遭大浪沖壞；青森縣則出現土壤液化現象。東北新幹線列車因強震停駛，乘客被困車廂整整一夜，直到隔日才順利抵達東京。此外，建築物受損、道路下陷、車輛受困等災情也陸續曝光，當地居民度過了驚魂一夜。

地震發生時，日本民眾十分驚慌，吊燈因地牛翻身不停晃動，整棟房子發出巨大聲響。隨著時間推移，更多震後災情逐漸曝光。在青森八戶的購物商場中，門口擺放的大型耶誕樹被震倒，商場內部一片狼藉，入口處的手扶梯更被掉落的大型碎片砸中，明顯損壞。

在青森縣東北町的國道上，道路朝著中央分界線嚴重下陷，一輛小轎車掉入坑洞並卡在上方。此外，還有建築物外牆崩落，牆面露出很大的洞。這些災情都在地震後第一時間被記者拍攝報導。宮城縣的牡蠣養殖田也遭受波及，農民的蚵棚因震後海水水位變化而出現損壞。在岩手縣沿海地區，透過縮時影像可以觀察到震後海嘯抵達時，海水水位明顯上升的情況。

青森縣沿海地區則出現災後土壤液化現象，到處是泥濘與積水。而因地震停擺的東北新幹線，許多乘客在黑暗的列車上被困整整一夜。一位旅客表示，當時新幹線緊急停駛，停電時有提供毛毯，隔天也提供了早餐。所幸東北新幹線在週二已平安將旅客載到東京，預計下午3點後有望全線恢復通車。這次強震雖然造成廣泛災情，但目前看來人員傷亡有限，相關單位正積極進行災後復原工作。

